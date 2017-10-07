Meaípe terá muro contra avanço do mar até o verão

As obras do muro de contenção da orla de Meaípe devem ser concluídas até o verão. Essa é a projeção da prefeitura de Guarapari, caso não haja imprevistos e as condições do mar continuem favoráveis. O projeto prevê a construção de um muro de 300 metros de extensão. Até agora, 100 metros já foram concluídos.

Your browser does not support the audio element. Meaípe terá muro contra avança do mar até o verão

A obra atual terá uma base de 2,5 metros de profundidade para dificultar que o mar destrua a estrutura por baixo e acabe causando desmoronamentos. O estrutura anterior era feita de diversos materiais, como areia, pedras e concreto, o que tornava o muro mais instável, de acordo com a engenheira civil da prefeitura de Guarapari, Thalita Baptista.

Como os trabalhos estão sendo favorecidos pelo tempo, Thalita Baptista afirma que a construção deve ser finalizada antes do prazo inicial. “A previsão dela é de seis meses, que é o tempo do contrato com a empresa. Porém, o andamento da obra está sendo bem ágil porque o tempo tem favorecido. Provavelmente, nós entregamos em janeiro, no prazo de 90 dias.”

Em agosto deste ano, a ressaca do mar provocou destruição em Meaípe. A rua que fica na orla do bairro chegou a ser interditada pelo risco de desabamento. Houve queda de parte do passeio e também de árvores. Com isso, os estabelecimentos comerciais acumularam prejuízos.

O dono de restaurante Marcelo Araújo disse que sofreu uma perda enorme de faturamento. “Houve uma queda de aproximadamente 80%, porém, nos finais de semana, pelo fato de essa ser uma área gastronômica, as pessoas não deixam de vir. Lógico, não vêm no mesmo montante, como se estivesse normal.“

Segundo Luiz Alexandre Oliveira, que é funcionário de um outro restaurante, o estabelecimento onde ele trabalha teve perdas de 90% nos últimos meses. A expectativa do proprietário do restaurante, de acordo com Luiz Alexandre, é que o movimento volte a crescer no verão.