MDB encerra convenção sem decidir se apoia Rose para governo do ES

Rose de Freitas discursando na manhã deste sábado (4) Crédito: Patrícia Scalzer

A convenção do MDB que aconteceu na manhã deste sábado (4) terminou sem a definição dos principais nomes que irão compor a chapa majoritária do partido. A sigla deixou para bater o martelo na próxima segunda-feira (06), data final para os partidos oficializarem o registro de candidaturas. A senadora Rose de Freitas (Podemos) e pré-candidata ao governo do Estado, participou da convenção e pediu que o MDB apoiasse a candidatura dela.

De acordo com o presidente estadual do MDB, deputado federal Lelo Coimbra, neste final de semana muitas convenções serão realizadas, por isso, não foi possível definir as alianças a tempo da convenção do próprio MDB. A única definição é de que o partido não terá candidato próprio ao governo, mas ainda estão em aberto as vagas para senador e vice-governador.

"Podemos ter candidato ao Senado, isso ainda vamos conversar dependendo do arranjo que fizermos com esse processo da majoritária. É possível, dentro dos arranjos, que possamos oferecer uma alternativa de composição em uma parte da majoritária. Mas isso está em aberto", contou Lelo.

O governador Paulo Hartung (MDB), que desistiu de disputar a reeleição, não esteve na convenção. Segundo Lelo, Hartung não tem o costume de participar de eventos como esse.

“Não é habitual a presença do governador em eventos partidários, isso é antigo. Mas isso não retira a possibilidade dele estar construindo apoio ou fortalecimento de caminhos que possamos escolher a partir das atas das coligações e início do processo eleitoral”, disse.

Durante a convenção, muitos deputados e pré-candidatos demonstraram apoio à candidatura de Rose de Freitas. O próprio Lelo esteve no lançamento da candidatura da atual senadora e a chamou de "minha candidata", porém, o presidente estadual do MDB disse neste sábado (04) que esse apoio é por causa do carinho e respeito que todos do partido têm por ela, mas afirmou que nada está definido.

"Como a discussão está em aberto, esse é um processo que precisamos estar apreciando até o último momento", contou.