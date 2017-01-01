O prefeito eleito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), tomou posse na tarde deste domingo (1º) no Centro de Convenções do município. Max chegou ao local acompanhado da esposa. A primeira medida do prefeito já nesta segunda-feira (2) será retomar o horário integral de expediente na prefeitura. Max também afirmou que nos próximos dias vai cortar 20% dos cargos comissionados.

O prefeito chegou ao local pontualmente às 16h. A posse foi marcada pela ausência do prefeito Rodney Miranda (DEM), que foi derrotado nas eleições ainda no primeiro turno. Rodney afirmou que teria uma viagem marcada, por isso, não poderia passar as chaves da cidade para o sucessor dele. Max minimizou a ausência. “Não quero fazer juízo de valor. Ele me disse que estaria viajando, que não era nada pessoal. O importante é que o povo está presente”, disse.

Your browser does not support the audio element. Max Filho toma posse em Vila Velha sem a presença de Rodney Miranda

Desde outubro de 2015 o município só tinha expediente entre o meio-dia às 19h. A medida foi tomada pelo prefeito Rodney para reduzir gastos. Porém, a partir desta segunda, o trabalho na prefeitura volta a ser em tempo integral. “Temos muito que trabalhar, não dá para ser prefeito de meio expediente, temos que arregaçar as mangas e trabalhar muito”, salientou.

O prefeito eleito também afirmou que vai extinguir secretarias e reduzir cargos comissionados para equilibrar a receita. “Vamos contingenciar 20% dos cargos comissionados e eliminar secretarias”, contou. Na mesma cerimônia, os 17 vereadores eleitos foram empossados e, sob vaias, o vereador Ivan Carlini (DEM), foi reeleito, pela quinta vez consecutiva, presidente da Câmara de Vereadores.