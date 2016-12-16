Max Filho anuncia parte do secretariado e analisa corte de comissionados

O prefeito eleito de Vila Velha, Max Filho (PSDB) anunciou nesta sexta-feira (16) parte do secretariado da administração dele a partir de janeiro. Tratam-se de quatro secretários e o procurador-geral. Max disse que não aumentará o número de secretarias e que, inclusive, analisa o corte de comissionados, como deve ser feito em outras prefeituras da Grande Vitória.

O médico Jarbas Ribeiro de Assis Júnior, presidente estadual do PSDB, foi anunciado para a secretaria municipal de Saúde. Ele já comandou a mesma pasta no governo estadual de Max Mauro. Atuou também como secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Vitória.

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Jarbas explica que o foco será na humanização do atendimento, principalmente em momentos de crise, com aumento da demanda no SUS. “É necessário de uma equipe com visão política, que possa conversar com a população e não fique em gabinete. Então nós vamos montar isso a partir do dia 2”, analisou.

Na educação, o escolhido foi Roberto Beling, sociólogo com habilitação em política e ex-professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Na gestão pública, Beling já atuou como secretário de Educação, Cultura e Esporte de Vila Velha. Em seu governo pretende dar foco no que é mais urgente primeiro. "Como aumentar a cobertura de matrículas da educação infantil, metas do Plano Nacional de Educação que estamos abaixo, e no ensino fundamental a qualidade”, destacou.

Corte de comissionados

O prefeito Max Filho assume que está analisando o corte de comissionados, mas que ainda é cedo para dizer se haverá cortes. “Seguimos estudando e não vamos anunciar essa medida ainda. A gente descarta a criação de novas secretarias. A sociedade poderia interpretar como aumento de impostos e não vamos fazer isso”, afirmou.