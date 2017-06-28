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CRUELDADE

Maus tratos a animais domésticos têm se tornado comuns no estado

Já foram registrados casos de espancamento, abandono e até mesmo um gato arremessado da Terceira Ponte

Publicado em 28 de Junho de 2017 às 20:31

Publicado em 

28 jun 2017 às 20:31
O caso do gatinho que foi arremessado da Terceira Ponte, em Vila Velha, chamou atenção para situações de maus tratos aos animais, que tem se tornado comuns. A Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo já registrou outros casos de gatos arremessados do mesmo local, além de espancamento e abandono de bichos domésticos.
Segundo a representante da Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo, Crystiene Brasileira, uma amiga dela já viu uma pessoa atirar um gato da Terceira Ponte e a instituição já recebeu outros relatos de casos iguais. Recentemente, Crystiene resgatou um gato com somente um dente e com a mandíbula muito machucada.
Atualmente, ela está com 4 gatos e 11 cachorros em casa que foram recolhidos. Um dos principais problemas é o abandono, segundo Crystiene. “Quando eu tenho espaço, eu resgato. Ultimamente, nós temos resgatado muitos cachorrinhos cujos donos se mudam e largam os bichos na rua”, disse.
A Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo realiza feiras de adoção para encontrar donos para os bichinhos resgatados. No próximo domingo (2), a feira acontecerá no Shopping Boulevard, entre 13h e 19H. Cerca de 30 cães e gatos estarão disponíveis para adoção no local.
Em relação ao gato que foi atirado da Terceira Ponte, segundo a presidente da CPI dos Maus Tratos a Animais, a deputada Janete de Sá (PMN), a comissão vai pedir à Rodosol imagens das câmeras de monitoramento para identificar o agressor. Atualmente, a pena para quem pratica maus tratos contra animais é de três meses a um ano de detenção e multa.
A deputada pede que quem souber de casos de maus tratos a animais denuncie à CPI da Assembleia Legislativa. A denúncia pode ser feita pelo e-mail [email protected].

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