Moradores e comerciantes da Avenida América, no bairro Jardim América, em Cariacica, reclamam de uma situação muito incômoda há alguns anos. Na via, há um valão que tem algumas partes descobertas. Com isso, o mau cheiro do esgoto a céu aberto e a proliferação de ratos, baratas e mosquitos incomodam a população. Além disso, moradores e comerciantes contam que carros e pessoas já caíram dentro do valão.

A aposentada Maria da Penha Vasconcelos é moradora da Avenida América. Da varanda do apartamento, ela vê todos os dias o valão, que exala um mau cheiro que invade o apartamento da senhora. Por isso, ela diz que há dias em que precisa manter a casa fechada.

Your browser does not support the audio element. Mau cheiro e risco de acidentes em valão são alvos de reclamação

Colchão jogado dentro do valão na Avenida América, em Jardim América Crédito: Rafael Monteiro de Barros | Rádio CBN

Maria da Penha cobra das autoridades públicas uma solução para o problema que se arrasta há anos. “Eu sinto, como moradora, um abandono total. Nós tentamos, pedimos. Entra prefeito, sai prefeito e o que dizem é que há projetos. Cadê o projeto? Não sai do papel?”, questionou.

Os comerciantes da região também dizem que o valão causa prejuízos para os negócios porque clientes evitam ir ao local. A vendedora Maria de Cássia Monteiro trabalha em uma loja na Avenida América e diz que o estabelecimento comercial é lavado todos os dias por conta do mau cheiro.

“A gente lava isso aqui todos os dias e parece que o cheiro é daqui, mas não é. Esse odor é do valão. Nós ficamos até com receio porque os clientes chegam com esse cheiro que é dali. Fora ratos e baratas. Quando chove alaga tudo e eles vem parar aqui”, contou.

Também há reclamações sobre a quantidade de mosquitos na região. A própria Maria de Cássia disse que já pegou dengue duas vezes e que todas as pessoas que trabalham com ela também já tiveram a doença. Além disso, a quantidade de lixo na região é grande. Neste sábado (17), havia até mesmo um colchão jogado dentro do valão.

O OUTRO LADO

Para resolver esses problemas, a Prefeitura de Cariacica informa que busca captação de recursos junto ao Governo do Estado, porque a obra é de grande proporção e altos investimentos. Segundo a administração municipal, a intervenção não se limita apenas à tapagem do canal. A prefeitura também diz que monitora o local e que, no último dia 5, houve aplicação de larvicida biológico em toda a extensão do canal como prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti.