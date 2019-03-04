Matinê com marchinhas anima as crianças no Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Se durante as tardes e noites de carnaval as ruas o Centro de Vitória são tomadas por milhares de jovens e adultos que fazem a festa atrás dos trios elétricos, a brincadeira durante a manhã é feita para as crianças. Na manhã desta segunda-feira (4), palhaços, músicas e muitas brincadeiras deram o tom dos festejos e animaram os pequenos foliões, no Parque Moscoso.

A matinê com quatro horas de duração começou às 9h e foi até as 13h, com a presença de dezenas de famílias. Muitas crianças brincaram o carnaval usando fantasias ou máscaras. Os animadores da festa também fizeram desenhos nas crianças que estavam sem fantasia e queriam ter o rosto pintado.

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Fernando Nascimento Rodrigues aproveitou a oportunidade e levou o filho para curtir o carnaval pela primeira vez. O pequeno Lorenzzo Nascimento tem um ano e quatro meses, e estava encantado com os palhaços. "Carnaval para as crianças aqui é muito bom. Ele vai crescer assim, vendo o carnaval das marchinhas", opinou o pai do pequeno Lorenzzo.

A empresária Fabrine Feitosa Santos fantasiou as filhas Ananda e Alaine como bailarinas e levou as meninas para curtir a matinê. "Eu acho importante para a diversão da criança. Como a gente não pode sair para qualquer lugar com as crianças, esses lugares assim são bons", disse a mãe.

O menino Kauan César dos Santos, de 9 anos, estava no Parque Moscoso acompanhado dos tios e sabe muito bem das coisas que mais gosta no carnaval.“Gosto das brincadeiras, da música, de tudo”, disse o garoto.