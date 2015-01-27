Os funcionários da Maternidade Pró-Matre, Vitória, decidiram paralisar os serviços a partir do próximo sábado (31). A decisão foi por meio de assembleia. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais do Espírito Santo (Sintrasades), os trabalhadores decidiram pela greve porque o pagamento de dezembro não foi efetuado e não há nenhuma indicação do governo de quando os salários serão depositados. Os serviços de urgência e emergência serão mantidos.

Your browser does not support the audio element. Maternidade vai suspender trabalhos por tempo indeterminado a partir de sábado, em Vitória

A greve por tempo indeterminado terá início 72 horas após a publicação do edital nesta quarta-feira (28), de acordo com o presidente do sindicato, Marcos Antônio Pereira. “Não há proposta do governo, não tem uma data definida para pagamento. Por isso, os trabalhadores decidiram pela greve”, contou à Rádio CBN.

Durante a suspensão dos trabalhos, serão mantidos somente os atendimentos de urgência e emergência. Os médicos não aderiram a greve. A paralisação é dos técnicos de enfermagem, apoio, higienização e funcionários da área administrativa, que totalizam cerca de 200 profissionais.

De acordo com Pereira, os funcionários que estão com os pagamentos atrasados estão recebendo alimentação e passagem da direção da Pró-Matre, entretanto, eles precisam do salário para pagar suas contas mensais.

“A maioria dos trabalhadores estão sem condições de pagar aluguel, com faturas de cartões vencidos, estão sem condições de se manterem e manterem a própria família”, disse.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde informa que finalizou o levantamento das contas a pagar do exercício anterior e, a partir deste levantamento, será elaborado um cronograma de pagamento aos hospitais. Somente após a definição da data para pagamentos será possível colocar em dia o repasse de verbas.