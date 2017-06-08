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Maternidade fecha novamente em menos de uma semana

Unidade no Hospital das Clínicas, em Vitória, foi reaberta na última sexta-feira. Maternidade tem capacidade para 20 leitos e alta demanda interrompeu atendimentos

Publicado em 08 de Junho de 2017 às 11:40

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

08 jun 2017 às 11:40
Menos de uma semana após ser reaberta, a maternidade de alto risco do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória, voltou a ser fechada. Com lotação esgotada, a unidade deixou de receber pacientes na noite desta quarta-feira (7). A maternidade do Hucam tem capacidade para 20 leitos, mas, na manhã desta quinta-feira (8), 25 grávidas estavam internadas no hospital.
Maternidade do Hucan fecha novamente em menos de uma semana
O espaço já havia sido fechado em maio também em virtude da alta demanda, segundo a assessoria de imprensa do hospital. A unidade foi reaberto na última sexta-feira (2). O Hucam informou que a superlotação em outros hospitais sobrecarrega a unidade.
A doméstica Aparecida Vieira, de 31 anos, ficou na maternidade a manhã inteira aguardando vaga. Ela conta que tem diabetes e hipotireoidismo e que, por recomendação médica, teria de fazer o parto o mais rápido possível.
Aparecida Vieira aguardava vaga no hospital Crédito: Caíque Verli
"Meu caso é de alto risco e a médica me mandou vir aqui, com 39 semanas, porque é meu limite. Tenho hipotireoidismo e diabetes. Ela me mandou procurar a maternidade hoje para eu ter meu bebê. Ele até não está mexendo muito. E não tem vaga. Estou sentindo dor de cólica, mas fazer o quê? Tenho que esperar né", desabafou a doméstica.
Após mais de quatro de espera, a doméstica conseguiu a vaga no início da tarde desta quinta, porque duas pacientes tiveram alta, mas a maternidade continuava fechada. A prioridade do hospital é atender gestantes que, durante a gravidez, tenham detectado problemas de saúde nelas ou nos fetos. O hospital tem 16 leitos para partos e quatro para tratamento clínico.
A assessoria de comunicação do Hucam se pronunciou através de nota oficial. Confira na íntegra:
"Considerando que o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) é referência para gestante de alto risco, e que possui 20 leitos no total;
A Gestão foi obrigada a fechar para novos atendimentos devido à superlotação.
Além de não haver o aumento da oferta de leitos que corresponda ao crescimento populacional, ao contrário, ocorreu o fechamento de algumas maternidades. Como de 20 leitos na Santa Casa de Vitória e, nas últimas semanas, fechamentos temporários das maternidades dos hospitais Pró-Matre e Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
O Hucam, conhecido também como Hospital das Clínicas, é 100% SUS. Medidas foram tomadas no sentido de comunicar aos órgãos competentes pela gestão da rede Bem Nascer, sobre a atual situação em que se encontra a Maternidade de Alto Risco do Hucam.
Informamos que hoje, até as 16h00m, ainda não foi possível abrir a Maternidade – neste momento com 23 gestantes - para atender às novas pacientes.
Voltaremos a fazer o nosso papel tão logo adequemos e restabeleçamos nossa capacidade instalada. Nossa compromisso é com as gestantes de alto risco de Vitória, que já são vinculadas no pré natal a nossa Maternidade e que inclusive já visitaram as instalações.
Atualmente estamos atendendo 20% de pacientes de outros municípios o que vem impactando. Estamos recebem gestantes de risco habitual que não são do nosso perfil, mas que procuram atenção."

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