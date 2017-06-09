Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Saúde

Maternidade do Hucam reabre após superlotação

A unidade é referência para grávidas em situações de risco e foi fechada após receber muitos pacientes

Publicado em 09 de Junho de 2017 às 13:28

Publicado em 

09 jun 2017 às 13:28
A maternidade do Hospital das Clínicas (Hucam) foi reaberta na manhã desta sexta-feira (9) após ficar fechada por superlotação. A unidade deixou de receber pacientes na noite de quarta-feira (7). A maternidade do Hucam tem capacidade para 20 leitos e 25 grávidas estavam internadas no hospital.
Maternidade do Hucan reabre após superlotação
A unidade é referência para gestantes em situações de risco e foi fechada por causa da alta demanda. De acordo com o chefe da Unidade Materno Infantil do Hucam, Cleverson Nunes, a média de permanência das grávidas na unidade é de cinco dias. Nesta sexta-feira oito receberam alta.
“A gente tem nossa capacidade de vinte leitos. Ou a gente usa leitos de outras unidades, o que cai a qualidade, ou essas pacientes ficam internadas em um leito que não é real, como uma maca por exemplo”, disse. Cleverson afirma que não é possível dizer se a unidade pode ou não fechar novamente, visto que recebe todos os encaminhamentos por meio do SUS.
“Se as outras maternidades da rede não conseguirem oferecer o papel que lhes cabe, os outros pontos acabam sobrecarregados. Foi o que aconteceu com a gente essa semana, quando o Hospital Jayme dos Santos fechou as portas e recebemos pacientes fora do cronograma”, acrescentou.
O espaço já havia sido fechado em maio também em virtude da alta demanda, segundo a assessoria de imprensa do hospital. A unidade foi reaberta na última sexta-feira (2). O hospital tem 16 leitos para partos e quatro para tratamento clínico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados