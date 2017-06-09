Maternidade do Hucam reabre após superlotação

A maternidade do Hospital das Clínicas (Hucam) foi reaberta na manhã desta sexta-feira (9) após ficar fechada por superlotação. A unidade deixou de receber pacientes na noite de quarta-feira (7). A maternidade do Hucam tem capacidade para 20 leitos e 25 grávidas estavam internadas no hospital.

Your browser does not support the audio element. Maternidade do Hucan reabre após superlotação

A unidade é referência para gestantes em situações de risco e foi fechada por causa da alta demanda. De acordo com o chefe da Unidade Materno Infantil do Hucam, Cleverson Nunes, a média de permanência das grávidas na unidade é de cinco dias. Nesta sexta-feira oito receberam alta.

“A gente tem nossa capacidade de vinte leitos. Ou a gente usa leitos de outras unidades, o que cai a qualidade, ou essas pacientes ficam internadas em um leito que não é real, como uma maca por exemplo”, disse. Cleverson afirma que não é possível dizer se a unidade pode ou não fechar novamente, visto que recebe todos os encaminhamentos por meio do SUS.

“Se as outras maternidades da rede não conseguirem oferecer o papel que lhes cabe, os outros pontos acabam sobrecarregados. Foi o que aconteceu com a gente essa semana, quando o Hospital Jayme dos Santos fechou as portas e recebemos pacientes fora do cronograma”, acrescentou.