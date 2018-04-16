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CHUVA NO ES

Maternidade de Vitória suspende atendimentos após alagamentos

Temporal começou na noite deste domingo (15) e gerou vários problemas na Capital

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 14:29

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

16 abr 2018 às 14:29
Entrada da Pró-Matre ficou tomada por água na manhã desta segunda-feira (16) Crédito: Eduardo Dias
Comércios fechados, maternidade suspendendo atendimentos, ruas alagadas e muitos carros com defeito. Esses foram alguns dos vários problemas causados pelo temporal que caiu em boa parte do Espírito Santo nas últimas horas. De acordo com a Defesa Civil da Cidade, a Capital acumulou 138 milímetros de chuva das 22h de domingo (15) até as 10h desta segunda-feira (16). Um volume de chuva maior do que os 105 mm esperados para todo o mês de abri.
Por conta da grande quantidade de água acumulada logo das primeiras horas da manhã, o atendimento foi suspenso na maternidade Pró-Matre, em Vitória. Até o início da tarde, grávidas que chegavam ao local eram informadas que deveriam procurar outros hospitais. Apenas os atendimentos de urgência continuaram acontecendo.
A gestante Júlia Gracielli, de 21 anos, falou com a reportagem da CBN Vitória sobre as cenas que viu dentro maternidade.
"Lá dentro estava bem alagado. Os quartos da mães, o centro cirúrgico estava bem alagado, só estão atendendo os casos de urgência", explicou a gestante.
Em relação ao trânsito, os transtornos foram grandes em praticamente todas as avenidas da Capital. Um dos lugares com maior acúmulo de água foi na Avenida Vitória, próximo ao Ifes, onde a água invadiu alguns comércios e impediu o trânsito de veículos por algumas horas. Apenas no fim da manhã a situação começou a ser normalizada, com o nível da água mais baixo e homens da Guarda Municipal dando orientações aos motoristas para melhorar o trânsito.
Alzimar Corrêa Souza é gerente de uma copiadora que fica na Avenida Vitória. Ele passou a manhã com um rodo na mão tentando tirar a água e a lama que invadiram o estabelecimento. Um dia de muito prejuízo.
Alzimar Corrêa Souza é gerente de uma copiadora que fica na Avenida Vitória. Ele passou a manhã com um rodo na mão tentando tirar a água e a lama que invadiram o estabelecimento. Um dia de muito prejuízo. Crédito: Eduardo Dias
"A princípio, o prejuízo aqui vai ser em relação ao dia sem trabalho. Cerca de R$ 2 a R$ 3 mil", disse o gerente da copiadora.
Além da copiadora onde Alzimar trabalha, uma banca de revistas, oficinas mecânicas, lanchonetes e uma autoescola da região também tiveram problemas com a água que invadiu os estabelecimentos.
Entre os bairros, os maiores alagamentos registrados foram na Ilha de Santa Maria, Bento Ferreira, Centro, Ilha de Monte Belo, Jucutuquara, Fradinhos e Maruípe.

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