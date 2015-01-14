Material escolar vai precisar de selo do Inmetro

A partir do dia 28 de fevereiro, 23 tipos de materiais escolares deverão ter o selo de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). O selo atesta que o material passou por testes e atende aos requisitos de segurança necessários. A lista inclui itens como apontador, borrachas, canetas, canetinhas, giz de cera e lancheira.De acordo com agente fiscal do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem), Fabrício Pereira Borges o comércio já está sendo orientado sobre essa nova portaria do Inmetro. Ele explica que desde janeiro de 2013 as fábricas já estão produzindo os materiais com o selo de certificação. Já para o comercio varejista, a determinação começa a vigorar no próximo mês.

O agente fiscal do Ipem acrescenta que tanto os produtos vendidos individualmente ou a granel devem conter o selo do Inmetro. “O selo do Inmetro vem na embalagem do produto. Ele pode ser vendido à granel ou individualizado. Quando o produto é individualizado o selo deve estar na própria embalagem. Quando for vendido a granel, na embalagem expositora deve conter o selo do Inmetro. Pode ser o recorte da embalagem ou a embalagem original do produto”, contou à Rádio CBN Vitória.Segundo Borges, o produto escolar certificado pelo Inmetro oferece menos risco para os estudantes menores de 14 anos. “O artigo escolar com essa certificação do Inmetro vai ter características construtivas que vai diminuir a possibilidade de ocorrer um acidente de consumo com as crianças que estiverem utilizando esse produto. Tanto riscos à saúde quanto à segurança da crianças”, afirmou.A loja que vender os materiais escolares sem a certificação do Inmetro a partir de 28 de fevereiro terão as mercadorias apreendidas em caso de fiscalização. Denúncias podem ser feitas na ouvidoria do Ipem pelo telefone 08000391112.