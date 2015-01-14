Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

FIQUE ATENTO

Material escolar vai precisar de selo do Inmetro

A exigência começa no final do mês de fevereiro

Publicado em 13 de Janeiro de 2015 às 21:19

Publicado em 

13 jan 2015 às 21:19
A partir do dia 28 de fevereiro, 23 tipos de materiais escolares deverão ter o selo de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). O selo atesta que o material passou por testes e atende aos requisitos de segurança necessários. A lista inclui itens como apontador, borrachas, canetas, canetinhas, giz de cera e lancheira.De acordo com agente fiscal do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem), Fabrício Pereira Borges o comércio já está sendo orientado sobre essa nova portaria do Inmetro. Ele explica que desde janeiro de 2013 as fábricas já estão produzindo os materiais com o selo de certificação. Já para o comercio varejista, a determinação começa a vigorar no próximo mês.
Material escolar vai precisar de selo do Inmetro
O agente fiscal do Ipem acrescenta que tanto os produtos vendidos individualmente ou a granel devem conter o selo do Inmetro. “O selo do Inmetro vem na embalagem do produto. Ele pode ser vendido à granel ou individualizado. Quando o produto é individualizado o selo deve estar na própria embalagem. Quando for vendido a granel, na embalagem expositora deve conter o selo do Inmetro. Pode ser o recorte da embalagem ou a embalagem original do produto”, contou à Rádio CBN Vitória.Segundo Borges, o produto escolar certificado pelo Inmetro oferece menos risco para os estudantes menores de 14 anos. “O artigo escolar com essa certificação do Inmetro vai ter características construtivas que vai diminuir a possibilidade de ocorrer um acidente de consumo com as crianças que estiverem utilizando esse produto. Tanto riscos à saúde quanto à segurança da crianças”, afirmou.A loja que vender os materiais escolares sem a certificação do Inmetro a partir de 28 de fevereiro terão as mercadorias apreendidas em caso de fiscalização. Denúncias podem ser feitas na ouvidoria do Ipem pelo telefone 08000391112.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados