Material escolar: pesquisas ajudam economizar mais de 60% nas compras

A psicóloga Roberta Caliari, que mora em Vila Velha, fez uma pesquisa prévia nos preços e decidiu fazer suas compras em uma papelaria de Vitória. Ela estava acompanhada do filho Arthur, de cinco anos, que vai para o primeiro ano do ensino fundamental e recebeu uma lista de materiais escolares pela primeira vez. Crédito: Eduardo Dias

Janeiro é um mês marcado pelas férias escolares, as crianças só querem saber de brincar, mas também é nessa época que muitos pais estão com listas na mão para comprar os materiais escolares. A oferta de produtos é grande, mas é preciso estar atento para não gastar além do necessário e manter as contas em ordem.

Your browser does not support the audio element. Material escolar, pesquisas ajudam economizar mais de 60 por cento nas compras

Na maioria dos casos, a boa e velha pesquisa de loja em loja ajuda em uma economia que varia de 60% a 100% em alguns produtos. Esse é o aviso feito pelo gerente atendimento do Procon, André Marques.

“Algumas pesquisas dão diferenças de percentuais enormes, mais de 60% a 100% da diferença (entre os preços). Isso porque leva-se em consideração os estabelecimentos de bairros nobres e de nome. As vezes acontece a diferença quando você procura um produto em um estabelecimento enorme e um de bairro, você identifica o mesmo produto com uma diferença de preço enorme”, avaliou o representante do Procon.

Venda de materiais escolares em Vitória Crédito: Divulgação - Jornal A Gazeta

A psicóloga Roberta Caliari, que mora em Vila Velha, fez uma pesquisa prévia nos preços e decidiu fazer suas compras em uma papelaria de Vitória. Ela estava acompanhada do filho Arthur, de cinco anos, que vai para o primeiro ano do ensino fundamental e recebeu uma lista de materiais escolares pela primeira vez.

Nas papelarias, são inúmeros os materiais estampados com personagens de desenhos e filmes, que geralmente chamam ainda mais a atenção das crianças, mas que também têm um preço mais alto. Por isso, a mãe e psicóloga Roberta Caliari alerta que os pais precisam ter controle para não fazer todas as vontades dos filhos.

“Não é o que ele quer. A gente fica tentando fazer acordos. As vezes ele vai querer uma mochila ou um caderno que ele acha muito legal, mas a gente já fez um combinado prévio e aí não vai fazer exatamente aquilo. Vamos fazer um acordo, porque eu que sei em relação ao dinheiro”, disse a consumidora.