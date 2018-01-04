Material escolar: pesquisas ajudam economizar mais de 60% nas compras

Janeiro é um mês marcado pelas férias escolares, as crianças só querem saber de brincar, mas também é nessa época que muitos pais estão com listas na mão para comprar os materiais escolares. A oferta de produtos é grande, mas é preciso estar atento para não gastar além do necessário e manter as contas em ordem.
Material escolar, pesquisas ajudam economizar mais de 60 por cento nas compras
Na maioria dos casos, a boa e velha pesquisa de loja em loja ajuda em uma economia que varia de 60% a 100% em alguns produtos. Esse é o aviso feito pelo gerente atendimento do Procon, André Marques.
“Algumas pesquisas dão diferenças de percentuais enormes, mais de 60% a 100% da diferença (entre os preços). Isso porque leva-se em consideração os estabelecimentos de bairros nobres e de nome. As vezes acontece a diferença quando você procura um produto em um estabelecimento enorme e um de bairro, você identifica o mesmo produto com uma diferença de preço enorme”, avaliou o representante do Procon.
A psicóloga Roberta Caliari, que mora em Vila Velha, fez uma pesquisa prévia nos preços e decidiu fazer suas compras em uma papelaria de Vitória. Ela estava acompanhada do filho Arthur, de cinco anos, que vai para o primeiro ano do ensino fundamental e recebeu uma lista de materiais escolares pela primeira vez.
Nas papelarias, são inúmeros os materiais estampados com personagens de desenhos e filmes, que geralmente chamam ainda mais a atenção das crianças, mas que também têm um preço mais alto. Por isso, a mãe e psicóloga Roberta Caliari alerta que os pais precisam ter controle para não fazer todas as vontades dos filhos.
“Não é o que ele quer. A gente fica tentando fazer acordos. As vezes ele vai querer uma mochila ou um caderno que ele acha muito legal, mas a gente já fez um combinado prévio e aí não vai fazer exatamente aquilo. Vamos fazer um acordo, porque eu que sei em relação ao dinheiro”, disse a consumidora.
O Procon também faz uma alerta em relação às listas de materiais exigidos pelas escolas. Os consumidores precisam ficar atentos para tudo aquilo que for pedido em grandes quantidades ou que não for para o uso individual da criança, como pacotes de papel A4 e pincéis para os professores escreverem no quadro. Nesses casos, a família do aluno não tem obrigação de fazer a compra dos produtos.