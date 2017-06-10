Materiais que iriam para o lixo viram arte nas mãos de artesãos

Robôs feito com peças de computadores Crédito: Divulgação

Equipamentos eletrônicos sem utilização, madeira de demolição, cabos, caixas e latas. Para muitas pessoas esses objetos são apenas lixo, mas nas mãos de artistas plásticos, tudo se transforma em verdadeiras obras de arte. As peças já prontas podem ser vistas na Rua das Artes, que acontece neste domingo (11), na Prainha, Vila Velha.

Nas mãos da arquiteta e artesã Marise Couto, madeiras, peças de celulares e computadores viram objetos de decoração. Ela conta que, como arquiteta, se preocupa muito com a destinação dos resíduos. Por isso, faz o reaproveitamento de tudo que é possível.

“Materiais como madeira, faço casinhas em miniaturas decorativas. Meu filho trabalha na área de informática e o descarte de peças é muito grande. Então, através dos amigos dele, recebo peças de descarte de computador e faço pequenos robôs.

Bijuteria da Gaia Design feita com resto de madeira Crédito: Divulgação

A secretária executiva Danielle Ferreira utiliza restos de madeira para fazer peças como biojóias, fruteiras, bandejas e expositores de bijuterias. Ela, juntamente com o marido, que é engenheiro automotivo, entraram nesse ramos meio que por acaso. Em fevereiro deste ano, eles foram até uma madeireira comprar eucalipto para fazer um pergolado. Lá, viram um caminhão com restos de madeira que iriam para o lixo. Foi ali que uma nova profissão surgiu na vida do casal.

“Eu falei com meu marido: que desperdício. E acabamos pensando nessa ideia de transformar essas madeiras que iriam para o lixo ou para entulho para fazer as bijuterias e enfeites de casa. A ideia surgiu assim”, contou.