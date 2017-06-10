Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

LIXO É LUXO

Materiais que iriam para o lixo viram arte nas mãos de artesãos

As peças já prontas podem ser vistas na Rua das Artes, que acontece neste domingo (11), na Prainha, Vila Velha

Publicado em 10 de Junho de 2017 às 11:18

Publicado em 

10 jun 2017 às 11:18
Robôs feito com peças de computadores Crédito: Divulgação
Equipamentos eletrônicos sem utilização, madeira de demolição, cabos, caixas e latas. Para muitas pessoas esses objetos são apenas lixo, mas nas mãos de artistas plásticos, tudo se transforma em verdadeiras obras de arte. As peças já prontas podem ser vistas na Rua das Artes, que acontece neste domingo (11), na Prainha, Vila Velha.
Nas mãos da arquiteta e artesã Marise Couto, madeiras, peças de celulares e computadores viram objetos de decoração. Ela conta que, como arquiteta, se preocupa muito com a destinação dos resíduos. Por isso, faz o reaproveitamento de tudo que é possível.
“Materiais como madeira, faço casinhas em miniaturas decorativas. Meu filho trabalha na área de informática e o descarte de peças é muito grande. Então, através dos amigos dele, recebo peças de descarte de computador e faço pequenos robôs.
Bijuteria da Gaia Design feita com resto de madeira Crédito: Divulgação
A secretária executiva Danielle Ferreira utiliza restos de madeira para fazer peças como biojóias, fruteiras, bandejas e expositores de bijuterias. Ela, juntamente com o marido, que é engenheiro automotivo, entraram nesse ramos meio que por acaso. Em fevereiro deste ano, eles foram até uma madeireira comprar eucalipto para fazer um pergolado. Lá, viram um caminhão com restos de madeira que iriam para o lixo. Foi ali que uma nova profissão surgiu na vida do casal. 
“Eu falei com meu marido: que desperdício. E acabamos pensando nessa ideia de transformar essas madeiras que iriam para o lixo ou para entulho para fazer as bijuterias e enfeites de casa. A ideia surgiu assim”, contou.
Os trabalhos de Marise e Danielle podem ser encontrados na Rua das Artes, evento que acontece uma vez por mês em Vila Velha e no Instragran studioanartistas e no site gaiadesigner.com.br.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados