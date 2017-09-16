Mata Atlântica cresce no Espírito Santo

A Mata Atlântica cresceu em sete anos no ES, segundo um mapeamento que feito pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), chamado Atlas da Mata Atlântica, que ainda será lançado, no próximo mês. O crescimento ocorreu entre os anos de 2008 e 2015, quando a mata passou de cerca de 15,18% de cobertura para 15,78%, em relação a todo o Estado. Isso significa mais de 14 mil hectares de floresta.

O último mapeamento feito foi por meio de um trabalho de registro de imagens aéreas em todo o Espírito Santo entre 2013 e 2015. Em 2008 imagens de uma mineradora foram cedidas à Seama, mas não tinham a mesma qualidade das fotos atuais.

Segundo o secretário estadual de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, o monitoramento ajuda a entender o crescimento da Mata Atlântica e esse aumento vai ajudar, no futuro, a amenizar a falta de água que alguns municípios enfrentam.

"A crise hídrica foi um aprendizado para todos. O Governo está incentivando produtores por meio do programa Reflorestar, dando recursos para os que deixam espaços para florestas. Todos têm que preservar sua nascente. Não dá pra achar que vamos explorar toda a propriedade com sustentabilidade, não vamos. É preciso conciliar”, diz.

No total são 40 terabytes de imagens, o equivalente a 80 computadores comuns. Todo o registro será disponibilizado ao público em breve, por meio da internet. Além de acompanhar as florestas, há também outras finalidades para as imagens. Entre elas, o conhecimento de estradas vicinais, pequenas vias que ligam comunidades rurais. A Secretaria Estadual de Educação (Sedu) deve utilizar as imagens para monitorar rotas mais próximas para o transporte escolar e evitar gastos com combustível e manutenção dos veículos.