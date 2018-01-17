Máscaras de políticos encalham nas lojas antes do Carnaval 2018 Crédito: Eduardo Dias

O Carnaval é marcado por muitas comemorações e no meio de tanta folia tem muita gente que não dispensa uma máscara na hora de se fantasiar. Em anos anteriores, as máscaras de políticos fizeram muito sucesso. Em 2016, até o “japonês da Federal” - agente da Polícia Federal que ganhou notoriedade ao participar de conduções de presos na Operação Lava Jato - caiu no gosto dos foliões e virou um personagem muito representado.

Mas essa história está bem diferente em 2018. Mesmo sendo um ano de eleição, as máscaras de políticos estão encalhadas nas lojas.

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Em duas das principais lojas especializadas na venda de fantasias em Vitória, as máscaras estão encalhadas. Os comerciantes não fizeram pedidos de máscaras em 2018, as poucas que ainda restam no estoque são de carnavais passados, mas ficam na parte mais baixa de prateleira. Mesmo com o preço mais baixo, o número de vendas é quase zero.

Gerente de uma das lojas especializadas em fantasias, o comerciante Humberto Loss acredita que o descrédito dos políticos com a população pesou para o mau momento de vendas das máscaras.

“As pessoas ficam com medo de algum tipo de reação ao colocar uma máscara de político. As pessoas não querem mais participar disso, o povo brasileiro está cansado”, disse o gerente da loja.

O motorista Djalma Nunes dos Santos, de 60 anos, é um dos foliões que quer distância das máscaras de políticos. Neste ano ele vai investir em máscaras de animais e de super-heróis. Crédito: Eduardo Dias

O motorista Djalma Nunes dos Santos, de 60 anos, é um dos foliões que quer distância das máscaras de políticos. Neste ano ele vai investir em máscaras de animais e de super-heróis.

“A política e os políticos estão muito em descrédito. A gente vê tanta coisa acontecendo. O cara que trabalha, trabalha, trabalha e não consegue nada. O político só faz as coisas em benefício próprio. Sinceramente, eu nunca deixei de votar, mas nesse ano eu acho que não voto em ninguém. Eu não colocaria uma máscara de político no Carnaval”, disse o folião e eleitor.