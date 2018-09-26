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Em Vila Velha

Marun sobre campanhas de Meirelles e Alckmin: "Raquitismo eleitoral"

Em Vila Velha, ministro de Temer criticou estratégia de se desvincular da imagem do presidente

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 14:01

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

26 set 2018 às 14:01
Carlos Marun visitou o Espírito Santo nesta quarta-feira Crédito: Caíque Verli
Em visita ao Espírito Santo, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, criticou as campanhas de candidatos à presidência de partidos que já fizeram parte da base e que hoje tentam se desvincular da imagem do presidente Michel Temer, como Henrique Meirelles e Geraldo Alckmin. Marun alfinetou as equipes das campanhas e disse que esses candidatos do centro vivem uma situação de "raquitismo eleitoral", já que estão distantes do segundo turno, segundo as últimas pesquisas divulgadas.
Marun critica campanhas de Meirelles e Alckmin, raquitismo eleitoralENTITY_quot_ENTITY
Ao falar da propaganda eleitoral exibida pela equipe de Meirelles, candidato do MDB, o próprio partido do presidente, que não faz uma defesa direta de Temer, Marun afirmou que, se isso foi uma estratégia pensada, acabou dando errado porque todos aqueles do centro não conseguem decolar na eleição.
"Porque talvez se estivessem com disposição de defender tudo aquilo de bom que o governo fez, todos aqueles que participaram do governo não estariam nessa situação de raquitismo eleitoral que vivem", declarou.
A crítica de Marun também se estende ao candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Michel Temer recentemente trocou farpas com o ex-governador de São Paulo nas redes sociais. Embora o partido tenha desembarcado do governo em dezembro de 2017, o tucano Aloysio Nunes ainda permanece como ministro das Relações Exteriores: "Talvez se alguns dos candidatos fizessem isso (defender o Governo), de peito aberto, falar do que nós fizemos, tivessem alcançado pelo menos os dois dígitos (nas pesquisas), coisa que não acontece com nenhum candidato de Centro".
Pesquisas de diferentes institutos divulgadas nas últimas semanas mostram Meirelles e Alckmin com menos 10% das intenções de voto e bem distantes de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).
Carlos Marun visitou obras no porto de Vitória, que vai inaugurar o novo Cais de Atalaia. A inauguração vai fazer parte de um projeto do Governo Federal, chamado de "Chave de Ouro", de aceleração das obras pelo país para tentar inaugurá-las antes do fim do mandato, o que é apontado como uma estratégia para tentar salvar a popularidade de Temer.

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