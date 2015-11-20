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LAMA AO MAR

Marinha reforça ações contra a lama no Espírito Santo

Objetivo é conter os prejuízos que a lama de rejeitos de minério da Samarco pode causar quando chegar ao mar, em Regência, Linhares, onde fica a foz do Rio Doce.

Publicado em 20 de Novembro de 2015 às 16:43

Publicado em 

20 nov 2015 às 16:43
Equipes da Marinha do Brasil chegam nesta sexta-feira (20) no Espírito Santo com o objetivo de conter os prejuízos que a lama de rejeitos de minério pode causar quando chegar ao mar, em Regência, Linhares, onde fica a foz do Rio Doce. Técnicos, cientistas e equipamentos da Marinha serão enviados para atuar nos trabalhos na região. A informação, em primeira mão, é do governador do Espírito Santo, Paulo Hartung.
No último fim de semana, Hartung enviou um ofício para a Ministra de Meio Ambiente, Izabella Teixeira, pedindo um reforço de técnicos do Ibama e reforço da Marinha para atuar nos trabalhos no Rio Doce, desde sua calha até a foz. Segundo o governador capixaba, o pedido foi atendido.
"Dialoguei com a ministra pedindo um reforço dos técnicos do Ibama, que pudessem não só acompanhar a evolução, mas também pudessem buscar mecanismos que minorasse os efeitos da chegada dessa lama nessa região rica do litoral capixaba que é Regência. Então, estamos com uma equipe grande do Ibama trabalhando. Ontem, o comandante da Marinha fez contando comigo anunciando o deslocamento das equipes para cá", ressaltou.
Nesta sexta-feira, o governador Paulo Hartung esteve em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde participou de uma reunião com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e o fotógrafo Sebastião Salgado sobre a criação do fundo de recuperação do Rio Doce.
O Ministério Público de Minas Gerais e Espírito Santo, além do Instituto Terra, também participaram da reunião. Ainda não há data de criação do fundo ou o montante de quanto será necessário, segundo Hartung.
"O trabalho que está sendo feito de perícia pelas instituições dos dois estados e da União vai precisar esse valor. O que nós esperamos é que seja produzido por um acordo entre as partes, tendo em vista que são grandes empresas, empresas planetárias. Na minha visão e na visão dos demais, elas terão interesse em fazer esse acordo. Mas, se não for possível, teremos que judicializar. E pra isso, é importante que esse valor de ressarcimento pelos danos seja preciso e calculado de maneira técnica, para que se houver necessidade seja apresentado as autoridades", explicou.
Nos próximos dias os governadores do Espírito Santo e Minas Gerais se reúnem com a Ministra de Meio Ambiente, Izabela Teixeira, e a presidente Dilma Rousseff, em Brasília, para discutir a criação do fundo de recuperação do Rio Doce, proposto por Sebastião Salgado.

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