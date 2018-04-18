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Ondas fortes

Marinha emite alerta de ressaca para o Espírito Santo

Desde segunda-feira, a força das ondas vem deixando um rastro de destruição na orla de Ponta da Fruta

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 15:44

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

18 abr 2018 às 15:44
Erosão na Ponta da Fruta, em Vila Velha, preocupa moradores na manhã desta quarta-feira (18) Crédito: Caique Verli
O litoral capixaba pode enfrentar mais problemas com as ondas fortes. A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca entre Vitória e a Bahia, abrangendo parte da região Metropolitana e todo o Litoral Norte do Espírito Santo. As ondas podem chegar a 2,5 metros e a recomendação é para que banhistas e pequenas embarcações não entrem no mar.
Desde segunda-feira, a força das ondas vem deixando um rastro de destruição na orla de Ponta da Fruta. Um dos pontos mais críticos é próximo à Escola Estadual Judith da Silva Goes Coutinho. Lá, a orla ficou destruída. Parte das peixarias e dos bares também foi atingida. Até mesmo um poste de energia elétrica foi amarrado por moradores a um barco parado, pois eles estão com medo dele desabar. Um trecho da   Rodovia do Sol, próximo ao trevo de Meaípe, também sofreu sofreu erosão após ser atingido pela ressaca do mar na última segunda-feira (16).

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