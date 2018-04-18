Marinha emite alerta de ressaca para o Espírito Santo

O litoral capixaba pode enfrentar mais problemas com as ondas fortes. A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca entre Vitória e a Bahia, abrangendo parte da região Metropolitana e todo o Litoral Norte do Espírito Santo. As ondas podem chegar a 2,5 metros e a recomendação é para que banhistas e pequenas embarcações não entrem no mar.