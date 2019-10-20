Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

FRENTE FRIA

Marinha alerta para ondas de até 3,5 metros no litoral capixaba

A previsão é de que os ventos possam chegar a 60km/h. Situação deve continuar até a terça-feira (22)

Publicado em 20 de Outubro de 2019 às 09:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2019 às 09:14
Surfistas aproveitando ondas provocadas por ressaca do mar em Camburi Crédito: Vitor Jubini | Arquivo
Em um alerta oficial, a Marinha do Brasil informou que, por conta da frente fria deste fim de semana, ondas de 3 a 3,5 metros se formarão em alto-mar na Região Sul do Espírito Santo a partir deste domingo (20).
Além de grandes ondas e mar agitado, a condição do tempo é favorável para a formação de ventos com direção Sudoeste a Sul com intensidade de até 60km/h nas proximidades do litoral sul capixaba.
Marinha alerta para ondas de até 3,5 metros no litoral capixaba
De acordo com as informações divulgadas, a situação deve continuar até a terça-feira (22).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados