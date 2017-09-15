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ELEIÇÕES 2018

Marina Silva diz que Rede terá candidato ao governo no ES

A porta-voz da Rede também deixou em aberto se será ou não candidata à presidência da República pela terceira vez. Ela destacou que ainda está avaliando qual a melhor forma de contribuir para o desenvolvimento do país

Publicado em 15 de Setembro de 2017 às 19:37

Publicado em 

15 set 2017 às 19:37
Ex-ministra do Meio Ambiente e porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade, Marina Silva Crédito: Patrícia Scalzer
Em visita ao Espírito Santo, a ex-ministra do Meio Ambiente e porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade, Marina Silva, afirmou que o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, tem condições de disputar as eleições 2018 como candidato ao governo do Estado, mas isso ainda será avaliado. O certo é que o partido pretende lançar candidatura própria no Espírito Santo para os cargos de senador e governador.
Marina Silva diz que Rede terá candidato ao governo do ES
A sigla também vai tentar emplacar três deputados estaduais e um federal. Segundo Marina, o partido ainda está avaliando nomes para disputa majoritária e o mais preparado, segundo ela, é Audifax. “Aqui no Espírito Santo, com certeza, temos um nome que é uma ‘dádiva orgânica’, que é o Audifax. Mas essa é uma discussão que ele está fazendo, como me disse, ele tem um compromisso com o povo da Serra, mas estamos dialogando também com outras forças políticas”, afirmou.
O prefeito da Serra também desconversou sobre uma possível candidatura ao governo do Estado. Ele disse que a prioridade nesse momento é a possível candidatura da Marina. “Nossa prioridade no Espírito Santo é que possamos ter o nome da Marina para uma disputa presidencial no ano que vem”, contou.
Marina também falou sobre a nova denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB), apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pelos crimes de organização criminosa e obstrução da Justiça. Segundo ela, essa segunda denúncia é muito mais forte, pois agora há também a investigação da Polícia Federal.
Ela ressaltou que agora a população precisa cobrar para que essa denúncia tenha prosseguimento. “A mobilização da sociedade é fundamental para ajudar a não permitir que as instituições públicas brasileiras e seus agentes públicos sejam desmoralizados”, afirmou.
A porta-voz da Rede também deixou em aberto se será ou não candidata à presidência da República pela terceira vez. Ela destacou que ainda está avaliando qual a melhor forma de contribuir para o desenvolvimento do país.

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