Marina Silva diz que Rede terá candidato ao governo no ES

Ex-ministra do Meio Ambiente e porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade, Marina Silva Crédito: Patrícia Scalzer

Em visita ao Espírito Santo, a ex-ministra do Meio Ambiente e porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade, Marina Silva, afirmou que o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, tem condições de disputar as eleições 2018 como candidato ao governo do Estado, mas isso ainda será avaliado. O certo é que o partido pretende lançar candidatura própria no Espírito Santo para os cargos de senador e governador.

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A sigla também vai tentar emplacar três deputados estaduais e um federal. Segundo Marina, o partido ainda está avaliando nomes para disputa majoritária e o mais preparado, segundo ela, é Audifax. “Aqui no Espírito Santo, com certeza, temos um nome que é uma ‘dádiva orgânica’, que é o Audifax. Mas essa é uma discussão que ele está fazendo, como me disse, ele tem um compromisso com o povo da Serra, mas estamos dialogando também com outras forças políticas”, afirmou.

O prefeito da Serra também desconversou sobre uma possível candidatura ao governo do Estado. Ele disse que a prioridade nesse momento é a possível candidatura da Marina. “Nossa prioridade no Espírito Santo é que possamos ter o nome da Marina para uma disputa presidencial no ano que vem”, contou.

Marina também falou sobre a nova denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB), apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pelos crimes de organização criminosa e obstrução da Justiça. Segundo ela, essa segunda denúncia é muito mais forte, pois agora há também a investigação da Polícia Federal.

Ela ressaltou que agora a população precisa cobrar para que essa denúncia tenha prosseguimento. “A mobilização da sociedade é fundamental para ajudar a não permitir que as instituições públicas brasileiras e seus agentes públicos sejam desmoralizados”, afirmou.