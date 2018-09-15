Em passagem pelo Espírito Santo neste sábado (15), a presidenciável Marina Silva (Rede) chamou de golpe a ideia de uma Constituinte sem pessoas eleitas pelo povo. O vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), general Hamilton Mourão, defende uma nova Constituição escrita por uma comissão de notáveis e que depois seria submetida a um plebiscito popular.
Marina Silva - Saudosistas da ditadura estão tentando enganar o povo
Marina Silva foi incisiva na crítica a essa declaração e disse que os saudosistas da ditadura estão tentando criar ilusionismos para enganar a população.
“Uma Constituinte feita sem pessoas eleitas pelo povo é golpe. Em uma democracia, a Constituição é feita por mandatos escolhidos para formar uma Constituinte. Os saudosistas da ditadura militar podem inventar todo tipo de ilusionismo para enganar o povo, mas quem passou o trauma da ditadura não vai se enganar.”
Marina Silva também minimizou o resultado da pesquisa Datafolha, divulgada na última sexta-feira (15), que registra uma queda da presidenciável e disse que a campanha está começando agora com todos os candidatos postos. Marina está em quinto lugar, com 8% das intenções de voto.
“Enquanto não estava em cena a candidatura do PT, nós tínhamos uma situação de pessoas que estavam oscilando para essa ou aquela candidatura. Eu sempre mantive uma base inicial de 8%. Agora, vamos começar uma outra disputa.”
Crítica da candidatura de Bolsonaro, neste sábado (15), Marina Silva voltou a artilharia para as candidaturas de PT e PSDB. Afirmou que o presidenciável tucano, Geraldo Alckmin (PSDB), precisa explicar por que está sendo apoiado pela base da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e também disse que o candidato petista, Fernando Haddad (PT), deve esclarecer os problemas dos governos de Dilma e do atual presidente Michel Temer (MDB).
Segundo a candidata da Rede, o PT tem se referido apenas ao governo de Lula durante a campanha e tentado apagar o governo de Dilma.
“Não existiu o governo da Dilma? Eu já vi muita gente, no Stalinismo, reescrevendo a História, mas apagando completamente a História é a primeira vez. Tem que explicar o governo Dilma/Temer.”
A candidata também disse que o país não está condenado a escolher entre “o anzol no beiço e o anzol no olho”, referindo-se diretamente às candidaturas de Fernando Haddad e de Jair Bolsonaro. Apesar da queda nas pesquisas, Marina adotou tom otimista e afirmou que estará no segundo turno.