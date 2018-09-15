Marina Silva chega ao Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Em passagem pelo Espírito Santo neste sábado (15), a presidenciável Marina Silva (Rede) chamou de golpe a ideia de uma Constituinte sem pessoas eleitas pelo povo. O vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), general Hamilton Mourão, defende uma nova Constituição escrita por uma comissão de notáveis e que depois seria submetida a um plebiscito popular.

Your browser does not support the audio element. Marina Silva - Saudosistas da ditadura estão tentando enganar o povo

Marina Silva foi incisiva na crítica a essa declaração e disse que os saudosistas da ditadura estão tentando criar ilusionismos para enganar a população.

“Uma Constituinte feita sem pessoas eleitas pelo povo é golpe. Em uma democracia, a Constituição é feita por mandatos escolhidos para formar uma Constituinte. Os saudosistas da ditadura militar podem inventar todo tipo de ilusionismo para enganar o povo, mas quem passou o trauma da ditadura não vai se enganar.”

Marina Silva também minimizou o resultado da pesquisa Datafolha, divulgada na última sexta-feira (15), que registra uma queda da presidenciável e disse que a campanha está começando agora com todos os candidatos postos. Marina está em quinto lugar, com 8% das intenções de voto.

“Enquanto não estava em cena a candidatura do PT, nós tínhamos uma situação de pessoas que estavam oscilando para essa ou aquela candidatura. Eu sempre mantive uma base inicial de 8%. Agora, vamos começar uma outra disputa.”

Crítica da candidatura de Bolsonaro, neste sábado (15), Marina Silva voltou a artilharia para as candidaturas de PT e PSDB. Afirmou que o presidenciável tucano, Geraldo Alckmin (PSDB), precisa explicar por que está sendo apoiado pela base da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e também disse que o candidato petista, Fernando Haddad (PT), deve esclarecer os problemas dos governos de Dilma e do atual presidente Michel Temer (MDB).

Segundo a candidata da Rede, o PT tem se referido apenas ao governo de Lula durante a campanha e tentado apagar o governo de Dilma.

“Não existiu o governo da Dilma? Eu já vi muita gente, no Stalinismo, reescrevendo a História, mas apagando completamente a História é a primeira vez. Tem que explicar o governo Dilma/Temer.”