Marina pública de Camburi não fica pronta antes do verão de 2019

A Marina de Vitória ficará na região do Píer de Iemanjá Crédito: Divulgação

Duas empresas se declararam interessadas em apresentar projetos para uma marina pública em Vitória, que seria construída na Praia de Camburi. No entanto, como os projetos devem ser apresentados até abril de 2018 e, depois disso, ainda será preciso lançar um edital para construção e operação do equipamento, a previsão da prefeitura é que a obra só se inicie no final do ano que vem.

A ideia é construir uma marina pública, que contaria também com bares e restaurantes, no

Píer de Iemanjá. Segundo o secretário de Turismo, Trabalho e Renda de Vitória, Leonardo Khroling, por conta dos prazos para lançamento de edital e contratação de empresas, não há condições de que a marina pública fique antes do verão de 2019.

Ainda de acordo com Leonardo Kholing, os investimentos seriam feitos pela iniciativa privada, que ficaria responsável por construir e operar o equipamento. “O primeiro projeto fala em torno de R$ 10 milhões, mas agora eles vão para os detalhamentos. Então, depende do projeto para saber qual será o investimento privado nessa marina.”

Para o presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Espírito Santo (Sindbares), Wilson Calil, a iniciativa pode movimentar mais a economia de Vitória. “Tudo o que contribui para o turismo é ótimo para a cidade. A pessoa vem de barco, estaciona ali e aproveita para ir a uma barraca, a um bar, a um restaurante.”