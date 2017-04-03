Marechal Floriano registra terceiro caso de febre amarela

O município de Marechal Floriano, região serrana do Estado, registrou mais um caso de febre amarela silvestre, com isso, sobe para três o número de pessoas que adquiriram a doença na cidade. O caso foi confirmado na tarde desta segunda-feira (3), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Trata-se de um jovem, que não teve o nome nem a idade divulgados. A suspeita da prefeitura é que o rapaz tenha sido infectado no município de Viana.

O paciente respondeu bem ao tratamento e não corre risco de morte. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Marechal Floriano, o jovem é morador da área urbana do município e a suspeita da administração pública é que o rapaz tenha adquirido a doença em Viana, no bairro Taquara, que faz divisa com a localidade de Bom Jesus, em Marechal. O jovem foi algumas vezes em Viana, para realizar serviços de pedreiro, segundo a Prefeitura de Marechal Floriano.

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A Secretaria de Saúde de Marechal pede que a população se vacine contra a febre amarela, já que o vírus circula na área silvestre do Estado. Desde o mês passado, o município realiza a vacinação porta a porta no comércio e nas residências em busca de moradores que ainda não estão imunizados. A vacinação também acontece nas unidades de saúde. Nos postos do interior é necessário fazer o agendamento prévio.

BOLETIM

De acordo com o boletim divulgado pela Sesa nesta segunda, o Estado registrou 298 casos de febre amarela. Desse total, 142 foram confirmados e 43 casos evoluíram para óbito. Ainda há 156 casos em investigação com quadro indicativo também de leptospirose, febre maculosa, dengue e outras doenças com sintomas semelhantes.