A praia de Meaípe, uma das mais procuradas de Guarapari, está bem diferente do que se costuma encontrar durante o verão. Toda a faixa de areia está coberta pelo mar, que também já chegou a derrubar parte do muro de contenção que fica na orla do bairro. E a situação pode se agravar: a expectativa é que, durante o fim de semana, ondas de até quatro metros atinjam o litoral capixaba.

A Defesa Civil de Guarapari está monitorando a área e orientando que a população não se aproxime muito da orla de Meaípe para evitar acidentes. Há riscos de desabamentos no local. Por conta disso, a área está sendo isolada com fitas e os comerciantes estão retirando mesas e cadeiras que estejam próximas da praia.

Your browser does not support the audio element. Mar avança em Meaípe e moradores temem por acidentes

O coordenador da Defesa Civil de Guarapari, Romildo Scalzer, pede que a população não se aproxime do mar para tirar fotos ou apenas para olhar. “Aqui em Meaípe, nós temos uma área em que o muro de arrimo não suportou. Podem acontecer coisas mais graves. A tendência é que o restante do muro caia com a batida das ondas. Como as ondas estão batendo muito, pode ser que venham cavando por baixo. Sob a rua nós não temos condições de prever qualquer tipo de acidente”, disse.

Moradores do bairro, como José Mauro do Nascimento, estão se organizando para solicitar melhorias na região. Ele é um dos criadores do movimento SOS Praia de Meaípe. Além de pedir investimentos para solucionar a questão dos danos causados pelo mar, ele destaca que um dos principais pedidos dos moradores é o calçamento da rua que fica na orla.

José Mauro do Nascimento destaca que há uma série de prejuízos para quem vive no local. “Começa com a praia, que é mais visível. Ela está curta. Mas o não investimento acarreta várias coisas. Tem o prejuízo do turismo, dos empresários. Eu acho que a gente não merece estar nesse patamar. Não é uma questão de deixar a praia mais bonita, é uma necessidade. A praia de Meaípe está acabando”, comentou.

Por meio de nota, a prefeitura de Guarapari informou que, de forma emergencial, a Secretaria Municipal de Obras está elaborando um projeto e realiza procedimento para contratação de empresa de engenharia para execução de obras de contenção na orla de Meaípe. Segundo a prefeitura, na última segunda-feira (7), a equipe técnica da secretaria esteve no local para verificar a situação e agora estuda uma alternativa para evitar mais danos na região.