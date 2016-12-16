A força da maré na orla da Ponta da Fruta, Vila Velha, continua causando estragos nas residências que ficam próximas ao mar. Nos últimos dias, uma árvore caiu em cima de um muro e outra ameaça tombar em uma casa. Um muro também foi destruído pela maré recentemente. Segundo moradores, a erosão começou há cerca de 10 anos.

O comércio em frente à praia já não existe mais. O que sobrou foram os entulhos misturados a areia e esqueletos de concreto que mostram que um dia aquela orla já teve várias opções de bares e restaurantes. Muitas casas foram abandonadas.

Your browser does not support the audio element. Mar avança e provoca destruição na Ponta da Fruta, em Vila Velha

O muro atingido pela castanheira é do industriário Ademir Barroso. Ele conta que a cada ano o mar avança alguns centímetros em direção às casas. A árvore não causou danos materiais, mas se a outra castanheira também não resistir à força da maré, vai atingir a residência.

Morador do balneário há 30 anos, Ademir diz que há algumas décadas, a faixa de areia entre o mar e as residências era bem grande. Ele afirma que nunca pensou que o bairro enfrentaria esse problema. “Eu nunca imaginei uma coisa dessa. Essa mudança climática está deixando as ondas muito altas. Essa madrugada, por volta das 3 horas, a onda estava batendo no muro”, disse.

A dona de casa Cintia Faria mora de frente para o mar há 14 anos. Ela conta que quando a maré está alta, a onda atinge o muro da casa dela. A dona de casa diz que com o passar dos anos a situação só piora. “Quando mudei para cá a extensão de areia era muito maior que agora. Com o passar do tempo a maré foi ficando mais forte, foi subindo, destruindo essa área de areia onde as pessoas ficavam na praia. Agora os muros estão sendo destruídos e não existe mais faixa de areia para as pessoas ficarem na praia. A cada dia está pior”, contou.

O líder comunitário do balneário, Juninho Rocon, diz que se muros e árvores continuarem caindo com o avanço do mar, a segurança dos moradores da orla vai estar em risco. “A situação na praia está crítica, com muro e árvore caindo. Precisamos de uma atenção do poder público para resolver este problema, pelo menos de forma emergencial”, declarou.

Maré e vento