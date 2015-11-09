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Tragédia em Minas

Máquinas abrem foz do Rio Doce em Regência para dar vazão à lama de barragem

A medida é de segurança para que a lama das barragens que se romperam em Minas Gerais não fiquem sem vazão quando chegarem a Linhares

Publicado em 09 de Novembro de 2015 às 13:20

Publicado em 

09 nov 2015 às 13:20
A prefeitura de Linhares iniciou às 8h desta segunda-feira (09), na foz do Rio Doce, os trabalhos de abertura do banco de areia que impede o encontro do rio com o mar. As máquinas devem trabalhar o dia inteiro para tirar a faixa de 70 metros de areia.
A medida é de segurança para que a lama das barragens que se romperam em Minas Gerais não fiquem sem vazão quando chegarem a Linhares, causando ainda mais danos à natureza e à população.
Devido à seca que atinge há meses o Espírito Santo, uma parte do Rio Doce, maior rio do Estado, não alcança o mar desde junho. A foz do rio, que fica em Regência, litoral de Linhares, secou e um enorme "paredão" de areia foi formado.
No dia 20 de agosto, a prefeitura chegou a fazer uma abertura na área da barra sul da foz do Rio Doce, respeitando a permissão por instrução normativa do Iema, que limitou a abertura a 100 metros de comprimento, 5 de largura e 1,5 de profundidade. Desta vez, segundo a prefeitura, o Iema liberou a abertura de toda a foz.
Com informações de Kaio Henrique, da TV Gazeta

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