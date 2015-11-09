Máquinas abrem foz do Rio Doce em Regência para dar vazão à lama de barragem

A prefeitura de Linhares iniciou às 8h desta segunda-feira (09), na foz do Rio Doce, os trabalhos de abertura do banco de areia que impede o encontro do rio com o mar. As máquinas devem trabalhar o dia inteiro para tirar a faixa de 70 metros de areia.

A medida é de segurança para que a lama das barragens que se romperam em Minas Gerais não fiquem sem vazão quando chegarem a Linhares, causando ainda mais danos à natureza e à população.

Devido à seca que atinge há meses o Espírito Santo, uma parte do Rio Doce, maior rio do Estado, não alcança o mar desde junho. A foz do rio, que fica em Regência, litoral de Linhares, secou e um enorme "paredão" de areia foi formado.

No dia 20 de agosto, a prefeitura chegou a fazer uma abertura na área da barra sul da foz do Rio Doce, respeitando a permissão por instrução normativa do Iema, que limitou a abertura a 100 metros de comprimento, 5 de largura e 1,5 de profundidade. Desta vez, segundo a prefeitura, o Iema liberou a abertura de toda a foz.