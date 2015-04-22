O município da Serra terá toda a sua vegetação e bacia hidrográfica catalogadas por meio de imagens tridimensionais e em infravermelho para detectar pontos de desmatamento e demais crimes ambientais. Além disso, as imagens poderão detectar os locais exatos de nascentes e canais na região do Mestre Álvaro, que também poderão auxiliar no combate ao incêndio em área de turfa.
O mapeamento foi realizado em todo o município da Serra por meio de imagens feitas em um avião com câmeras de alta resolução. O projeto, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico (Seplae), tem intenção de realizar a cartografia de toda a estrutura do município, detectando também todos os tipos de ocupação do solo.
Mapeamento 3D da Serra poderá auxiliar no combate a incêndio em turfa
Segundo o geógrafo Luciano Cajaíba, diretor do Departamento de Geoprocessamento, responsável pelo projeto, as imagens levarão diversos benefícios ao meio ambiente do município e podem auxiliar no combate ao incêndio na turfa. “Com relação à turfa, poderemos não só mapear esse tipo de vegetação, mas também os canais que passam por ali para termos um planejamento de como combater incêndios deste tipo, abaixo da superfície”, disse.Além disso, as imagens do mapeamento são tridimensionais (3D) e com elas é possível verificar os limites dos lotes, os tipos de pavimentação existente nas vias, a localização dos meios-fios, entre outros detalhes, o que, segundo a prefeitura, vai facilitar novas obras de infraestrutura urbana. “As imagens em infravermelho ajudam na detecção das áreas vegetais e arbóreas do município, identificando desmatamentos. Mas também para o planejamento de gestão, detectando todo o tipo de solo, será mais fácil planejar uma obra de saneamento, por exemplo”, explicou.As imagens foram captadas no final de 2014. Entre os produtos já disponíveis para consulta das equipes técnicas da prefeitura estão imagens aéreas de altíssima resolução e de infravermelho que permitem, por exemplo, identificar áreas de desmatamento, especificar tipos de vegetação e localizar corpos d’água.Na área ambiental, merece destaque também o levantamento de dados detalhados do Mestre Álvaro, que será totalmente mapeado. As imagens servirão para, entre outros usos, catalogar todas as nascentes da região. Além do Mestre Álvaro, o Morro do Vilante e o distrito de São José do Queimado também receberão atenção especial.