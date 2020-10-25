Mapa de Risco: apenas uma cidade tem risco moderado para Covid no ES

Pandemia
Os demais 77 municípios capixabas estão em risco baixo da contaminação para o coronavírus, cálculo que considera elementos como taxa de ocupação e número de testes para essa classificação
Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 22:18
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