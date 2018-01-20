Entre idas e vindas diárias, motoristas que trafegam pela Segunda Ponte, que liga a capital Vitória aos municípios de Cariacica e Vila Velha, relatam medo e preocupação com a presença de uma fenda de 12 centímetros de largura no local. Mas neste sábado (20), a Ponte começou a receber reparos, que seguem até a próxima quarta-feira (25). O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) iniciou os reparos nas juntas de dilatação no sentido Vila Velha-Vitória.
Além da reparação das fendas, os funcionários iniciaram o trabalho de limpeza da ponte. A Segunda Ponte é responsabilidade de dois órgãos: a parte da estrutura que fica sobre o mar é gerida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-ES), já a parte que é considerada um viaduto, é responsabilidade do DER-ES. No último dia 16, o Dnit-ES iniciou o trabalho de limpeza na ponte, no trecho que liga Vitória a Cariacica, área de competência do Departamento.
Manutenção na Segunda Ponte inicia com reparo nas juntas de dilatação
Impactos
Para os motoristas que passam pela região, as fendas preocupam e causam insegurança. O taxista Maxwel Santana, 41 anos, passa pela Ponte, ao menos, três vezes por dia e demonstra preocupação com a situação do local. "Muitas vezes a gente passa por aqui e não se atenta aos riscos dessas juntas, mas preocupa sim", explica.
Marcio Costa, 54 anos, também é taxista, e além de demonstrar preocupação com a conservação da Ponte já se pensa nos impactos das obras junto ao trânsito na região. "O que acho um absurdo eles começarem a fazer o serviço hoje, quase no fim de janeiro e das férias, não é?!. Quer dizer vai retornar o pessoal das férias e vai ser um transtorno. Eu que trabalho no táxi, se puder de evitar de ir pra lá, enquanto estiver essa obra, eu não vou", defende.
Trânsito
Por causa dos trabalhos, o trânsito ficará parcialmente interditado: sempre haverá uma pista liberada no lado em que as equipes estiverem atuando, e o outro sentido estará livre. A previsão é que o serviço na Segunda Ponte seja concluído até a próxima quarta-feira (25), com o trabalho das 7h às 22 horas.
A manutenção na Segunda Ponte foi uma das recomendações feitas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que enviou um relatório sobre o assunto ao órgão com base em uma vistoria realizada no dia 22 de dezembro.