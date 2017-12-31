Fogos de artifício Crédito: Pixabay

O Réveillon é momento de festa entre amigos e famílias, mas pode ser perigoso para quem não aproveitar com segurança. O manuseio inadequado de fogos de artifício pode gerar grave acidentes, com perdas de dedo, amputação de mãos e até mortes.

Your browser does not support the audio element. Manuseio de fogos de artifício pode gerar acidente grave. veja dicas

O capitão Constâncio, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, separou algumas dicas para quem quer estourar fogos na virada e em outras épocas festivas do ano. São quatro tipos de fogos. Os dois mais leves, A e B, podem ser usados por menores de idade, mas precisam da supervisão de um adulto, como destaca o capitão. "Ele tem um poder menor, são aqueles fogos estilo estalinho que quando jogam no chão fazem barulho, aquelas varetas que soltam faísca e as pessoas utilizam em bolo. (Tem que ter alguém perto) Para poder tomar conta e não deixar que a criança sofra acidente. Mesmo o estalinho, a criança pode jogar na outra acertar os olhos", alerta.

Os outros dois tipos, C e D, como rojões e morteiros, são liberados apenas para adulto - o tipo D só para pessoas capacitadas para o manuseio. É aconselhável não acender os rojões próximos ao rosto, não reaproveitar as bombinhas e rojões e deixar as crianças afastadas.

O vendedor Wanderson Santana contou que, na loja onde trabalha, as vendas cresceram 100% em dezembro. Crédito: Caíque Verli | CBN

O movimento cresceu no último fim de semana de 2017 nas lojas que vendem fogos de artifícios. Estabelecimentos ficaram abertos neste domingo para atender a demanda. O vendedor Wanderson Santana contou que, na loja onde trabalha, na Vila Rubim, em Vitória, as vendas cresceram 100% em dezembro.

"Final de semana é muito corrido. Natal e Ano-Novo, principalmente no final de semana que as vendas pocam mesmo. Muita gente procurando foguete", relatou.