Manilha cai de caminhão, atinge carro e mata motorista em Alegre

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após uma manilha de concreto cair de um caminhão e atingir um carro na Rodovia ES-482, em Alegre. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1º).Quatro pessoas estavam no Fiat Siena, placas CXF 9515. A motorista foi a mais atingida e morreu no local. Os outros passageiros foram socorridos e encaminhados para o Pronto Socorro de Alegre.

Segundo a polícia, as manilhas, que estavam dispostas sobre o caminhão umas sobre as outras, sem nenhuma amarra, se soltaram após o veículo passar em uma curva. Uma das manilhas atingiu o teto do Siena, caindo na parte onde a motorista estava. O trânsito foi desviado e flui sem congestionamento. Com informações de Gabrielle Manganeli, da TV Gazeta Sul