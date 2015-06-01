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MORTE NA RODOVIA

Manilha cai de caminhão, atinge carro e mata motorista em Alegre

Quatro pessoas estavam no Fiat Siena, placas CXF 9515. A motorista foi a mais atingida e morreu no local

Publicado em 01 de Junho de 2015 às 14:55

Publicado em 

01 jun 2015 às 14:55
Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após uma manilha de concreto cair de um caminhão e atingir um carro na Rodovia ES-482, em Alegre. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1º).Quatro pessoas estavam no Fiat Siena, placas CXF 9515. A motorista foi a mais atingida e morreu no local. Os outros passageiros foram socorridos e encaminhados para o Pronto Socorro de Alegre.
Leia também:
Três pessoas feridas em acidente na rodovia ES-010 na Serra
Segundo a polícia, as manilhas, que estavam dispostas sobre o caminhão umas sobre as outras, sem nenhuma amarra, se soltaram após o veículo passar em uma curva. Uma das manilhas atingiu o teto do Siena, caindo na parte onde a motorista estava. O trânsito foi desviado e flui sem congestionamento. Com informações de Gabrielle Manganeli, da TV Gazeta Sul

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