Manifestantes voltam a atravessar a Terceira Ponte a pé em ato contra Dilma

A Terceira Ponte virou novo palco de protesto neste domingo (12). Milhares de manifestantes saíram de Vila Velha e foram até Vitória a pé pela ponte em mais um ato contra o governo federal. De acordo com policiais que acompanharam o protesto, cerca de 8 mil pessoas fizeram a travessia da ponte. Ao todo, somando o público das duas cidades, 30 mil participaram da manifestação, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

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Os manifestantes se concentraram na Praia da Costa e seguiram com três trios elétricos pela Terceira Ponte. Nos trios, membros de diversos grupos faziam falas de repúdio à presidente Dilma Rousseff (PT) e pediam a saída dela do cargo, assim como aconteceu no protesto do dia 15 de março, mas, dessa vez, com um número menor de pessoas.

O engenheiro Dante Trés compareceu ao protesto por estar, segundo ele, cansado de ver tantos problemas no país. “Estou de saco cheio. Cansado de trabalhar muito e ver o governo sem saber aplicar nossos recursos. Tem que acabar com essa corrupção e o mau uso do dinheiro público. Neste momento, a única forma que temos para mostrar nossa indignação é vir para a rua“, disse à Rádio CBN Vitoria.

Além de trabalhadores de vários setores da economia, aposentados e estudantes também protestaram. O aposentado José Luiz Posso compareceu com cartazes e pediu melhorias. “Quero a saída da Dilma, a corrupção como crime hediondo e a redução do número de ministérios. Deveríamos ter, no máximo, 20”, disse.

Em meio às demandas que prevaleciam, algumas pessoas também pediram intervenção militar durante o protesto, utilizando faixas e cartazes. No entanto, a maioria pedia o impeachment de Dilma e mudanças na estrutura política brasileira. O estudante João Vitor Soares, de 15 anos, foi ao protesto para pedir a reforma política e mudanças no Congresso Federal.

“Eu quero a reforma política, com igualdade real, não com a igualdade velada que o governo prega. Eu não acredito nos partidos, acho que todos têm corrupção, precisamos da reforma política e mudança nos poderes, mais no Congresso do que na presidência“, explicou à Rádio CBN.

Também teve quem aproveitou para ganhar dinheiro. O comerciante Heliomar Carlos confeccionou camisas com dizeres de repúdio ao governo federal e vendeu na manifestação. “ O movimento não está tão forte porque hoje tem Festa da Penha. Uma camisa é R$ 15 e duas é R$ 20. Eu concordo com o protesto também, a minha luz está aumentando, a gasolina aumentando. Vendo e protesto”, afirmou.