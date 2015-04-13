Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PROTESTO CONTRA DILMA

Manifestantes voltam a atravessar a Terceira Ponte a pé em ato contra Dilma

De acordo com policiais que acompanharam o protesto, cerca de 8 mil pessoas fizeram a travessia da ponte

Publicado em 12 de Abril de 2015 às 22:31

Publicado em 

12 abr 2015 às 22:31
A Terceira Ponte virou novo palco de protesto neste domingo (12). Milhares de manifestantes saíram de Vila Velha e foram até Vitória a pé pela ponte em mais um ato contra o governo federal. De acordo com policiais que acompanharam o protesto, cerca de 8 mil pessoas fizeram a travessia da ponte. Ao todo, somando o público das duas cidades, 30 mil participaram da manifestação, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). 
Manifestantes voltam a atravessar a Terceira Ponte a pé em ato contra Dilma - CBNGAZ - 2.50s - 11-04-15.mp3
Os manifestantes se concentraram na Praia da Costa e seguiram com três trios elétricos pela Terceira Ponte. Nos trios, membros de diversos grupos faziam falas de repúdio à presidente Dilma Rousseff (PT) e pediam a saída dela do cargo, assim como aconteceu no protesto do dia 15 de março, mas, dessa vez, com um número menor de pessoas.
O engenheiro Dante Trés compareceu ao protesto por estar, segundo ele, cansado de ver tantos problemas no país.  “Estou de saco cheio. Cansado de trabalhar muito e ver o governo sem saber aplicar nossos recursos. Tem que acabar com essa corrupção e o mau uso do dinheiro público. Neste momento, a única forma que temos para mostrar nossa indignação é vir para a rua“, disse à Rádio CBN Vitoria.
Além de trabalhadores de vários setores da economia, aposentados e estudantes também protestaram. O aposentado José Luiz Posso compareceu com cartazes e pediu melhorias. “Quero a saída da Dilma, a corrupção como crime hediondo e a redução do número de ministérios. Deveríamos ter, no máximo, 20”, disse.
Em meio às demandas que prevaleciam, algumas pessoas também pediram intervenção militar durante o protesto, utilizando faixas e cartazes. No entanto, a maioria pedia o impeachment de Dilma e mudanças na estrutura política brasileira. O estudante João Vitor Soares, de 15 anos, foi ao protesto para pedir a reforma política e mudanças no Congresso Federal.
“Eu quero a reforma política, com igualdade real, não com a igualdade velada que o governo prega. Eu não acredito nos partidos, acho que todos têm corrupção, precisamos da reforma política e mudança nos poderes, mais no Congresso do que na presidência“, explicou à Rádio CBN.
Também teve quem aproveitou para ganhar dinheiro. O comerciante Heliomar Carlos confeccionou camisas com dizeres de repúdio ao governo federal e vendeu na manifestação. “ O movimento não está tão forte porque hoje tem Festa da Penha. Uma camisa é R$ 15 e duas é R$ 20. Eu concordo com o protesto também, a minha luz está aumentando, a gasolina aumentando. Vendo e protesto”, afirmou.
Após atravessarem a Terceira Ponte, o grupo se encontrou com demais manifestantes que se concentravam na Praça do Papa, em Vitória. O retorno para Vila Velha, também foi feito a pé, pela Terceira Ponte, que ficou fechada para veículos durante toda a tarde e foi liberada por volta de 19h45 deste domingo (12).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos
Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES
Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver
Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados