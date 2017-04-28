Policiais do CImesp, antigo BME, estão na Praça de pedágio da Terceira Ponte Crédito: Kaique Dias/ CBN Vitória

Manifestantes contra reformas do governo de Michel Temer (PMDB) bloquearam a Terceira Ponte, em Vitória, no início da manhã desta sexta-feira (28) durante duas horas. Eles foram dispersados pelo batalhão de choque da PM por volta de 8h30, com bombas de gás lacrimogênio. O movimento foi convocado por centrais sindicais e também tinham a presença de grupos estudantis. Na Terceira Ponte desde o início houve muita confusão entre pessoas contrárias e favoráveis às Reformas Trabalhista e Previdência.

Your browser does not support the audio element. Manifestantes são retirados à força pela PM da Terceira Ponte, em Vitória

Por volta de 6h30 dezenas de manifestantes fecharam a subida da via em Vitória, logo após a praça do pedágio. Os motoristas que chegavam à Capital, principalmente, ficaram presos. A fila chegava no vão central e quem estava mais à frente debatia contra o protesto.

“E se fosse vocês que tivessem um parente para ser atendido no médico com os profissionais da saúde presos aqui? Que Brasil é esse?”, disse um manifestante. “É o Brasil em que dizem que a greve é ilegal e vai um prefeito, como o de São Paulo e diz que é ilegal”, rebateu uma manifestante.

Apenas ambulâncias, médicos e policiais passavam pelo bloqueio. Alguns momentos motociclistas e motoristas avançaram em cima dos manifestantes, causando mais confusão. O empresário José Lopes foi contra a manifestação e pedia a liberação.“Pouca vergonha. Tem meia dúzias de pessoas impedindo meu direito de ir e vir. Está na constituição. Tem médicos aqui, vai dar problema isso. Quer fazer manifestação? Faz no domingo”, argumentou.

ORGANIZAÇÃO

Um dos líderes do movimento, Nildo Mendonça, salientou que o protesto foi organizado e as autoridades avisaram. “Nós fazemos uma paralisação como a organização. Alguns motoristas e motoboys mais à frente fizeram um enfrentamento. Nós não fomos violentos”, salientou.