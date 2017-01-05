Pelo menos três pessoas foram detidas, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), na noite desta quarta-feira (4), durante protesto contra o reajuste de tarifas dos ônibus do Sistema Transcol. Suspeitos de depredação, eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. A ocorrência na Polícia Civil ainda estava em andamento, após o encerramento desta reportagem. Houve confronto entre manifestantes e policiais.

Os detidos são suspeitos de depredarem agências bancárias, durante o percurso da passeata contra o aumento das passagens do Sistema Transcol, principalmente o da tarifa convencional, de R$ 2,75 para R$ 3,20. Os reajustes começaram a ser praticados no último domingo (1º). Ao todo, 200 pessoas participaram da manifestação, de acordo com estimativa da Polícia Miliar.

Os manifestantes saíram do campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, com destino à Assembleia Legislativa. No entanto, o trajeto não foi realizado. Ao longo do trajeto, alguns manifestantes quebraram vidraças de bancos na Reta da Penha com pedras e pedaços de pau.

Your browser does not support the audio element. Manifestantes são detidos por depredação em protesto contra reajuste de tarifa do Transcol

Confronto

Próximo à Praça dos Desejos, houve confronto entre a polícia e os participantes do protesto. Por volta das 21h, manifestantes atiraram rojões na polícia que lançou bombas de efeito moral no grupo, que foi em direção à Praça dos Namorados. Depois disso, os participantes do protesto acessaram diferentes ruas na Praia do Canto e se dispersaram.