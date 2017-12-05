Manifestantes protestam contra reforma da Previdência em Vitória

Sindicalistas fazem protesto contra Reformas da Previdência e Trabalhistas, no Centro de Vitória Crédito: Caique Verli

Movimentos sociais e sindicatos fizeram um protesto contra a reforma da Previdência pelas ruas de Vitória na manhã desta terça-feira (05). Os manifestantes seguiram em caminhada da Praça de Jucutuquara até a Praça Oito, no Centro de Vitória, onde o ato se encerrou por volta do meio dia.

Segundo a Polícia Militar, entre 150 e 200 pessoas estiveram na caminhada; a organização não divulgou estimativa de público. O grupo bloqueou algumas faixas das avenidas Vitória, Princesa Isabel e Jerônimo Monteiro, causando um congestionamento na região. Participaram do ato membros de sindicatos, como o Sindicato dos Bancários, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o Sindicato dos Trabalhadores na Ufes (Sintufes).

O foco da manifestação foi a reforma da Previdência, mas o grupo também lembrou de outras ações do governo de Michel Temer, como a reforma Trabalhista e a Emenda Constitucional que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, que já entraram em vigor.

O secretário-geral do Sindibancários, Derick Bezerra, diz que o governo quer acabar com conquistas dos trabalhadores."A reforma da previdência, assim como as outras reformas, só vem para precarizar o trabalhador", opina o militante.

Para a professora Edinete Rosa, membro da Associação dos Docentes da Ufes, o ajuste fiscal do governo Temer reflete na qualidade do ensino superior. "Cada vez mais cortes de verbas para bolsas, para equipamentos, corte do dinheiro da manutenção da universidade. Se a gente não for para rua, a gente não mostra nossa indignação"