Manifestantes não descartam a realização de novos atos em defesa de Dilma em Vitória

Os movimentos e entidades que realizaram o 'Ato em Defesa da Petrobras e da Democracia', em Vitória, podem programar novas mobilizações para os próximos dias. No protesto desta sexta-feira (13), em que foi feita uma passeata da Ufes até a sede da Petrobras, predominaram discursos em defesa da presidente Dilma Rousseff (PT). Os manifestantes criticaram o protesto programado para este domingo (15) dos grupos sociais que desejam o impeachment de Dilma. Por conta disso, os manifestantes desta sexta não descartam a realização de novos atos até o fim deste mês.A presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-ES) no Espírito Santo, Noêmia Simonassi, declarou que o protesto desta sexta não uma espécie de contraponto ao movimento previsto para este domingo. Noêmia afirmou que o pedido de impeachment é uma tentativa de 'terceiro turno' das eleições presidenciais.

“O nosso ato não está atrelado ao do dia 15. Para nós, o dia 13 é um simbolismo do povo. Todos os brasileiros tem o direito de se manifestar. Agora nós já deixamos claro que não vamos admitir golpe no nosso país. Nós já passamos por 1964, houve derramamento de sangue no nosso país e não queremos mais isso. Então, muitas pessoas estão indo no dia 15 sem saber porque estão indo”, avaliou.O deputado estadual e ex-presidente da CUT-ES, José Carlos Nunes (PT), também acredita na existência da intenção de realizar um golpe político contra a presidente Dilma. “O que a gente vai fazer, é que ao perceber que os interesses que estão sendo colocados na pauta do dia 15 forem confrontar com os da classe trabalhadora, ou seja, exigindo um golpe, nós não vamos permitir. Nós vamos voltar para a rua, com muito mais gente do que está aqui hoje”, afirmou.Para a ex-senadora Ana Rita Esgário (PT), também há a possibilidade do grupo pró-Dilma programar algum tipo de reação. “Eu acredito que depois desse ato algumas pessoas farão uma avaliação. Talvez os movimentos decidam se devem ou não manter um ritmo de mobilização”, analisou.Respeito a todo o tipo de movimento pacífico foram as palavras do presidente estadual do PT, Genivaldo Lievore. Ele garante que o PT não vai interferir no ato deste domingo em Vitória. “Não existe nada para contrapor nenhum outro movimento. Essas são nossas bandeiras de lutas, e que são permanentes, não só desse momento”, disse.Membros da CUT-ES informaram que estarão em Brasília, na quarta-feira (18), para participar de um grande ato em frente ao Congresso Nacional.