Um grupo protestou em Vitória, na noite desta quinta-feira (18), pedindo a saída do presidente Michel Temer do cargo e a convocação de eleições diretas para escolha de um novo governante. Os manifestantes começaram a se reunir em frente ao Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) por volta das 17h, depois que o presidente fez um pronunciamento dizendo que não vai renunciar.

Your browser does not support the audio element. Manifestantes marcham da Ufes à assembleia pedindo a saída de temer do governo

O grupo deixou a Ufes por volta das 18h30 e seguiu em direção à Assembleia Legislativa (Ales), onde chegaram pouco depois das 20h. Em frente à sede do Legislativo Estadual, houve um ato com discursos de representantes de movimentos sociais e dos deputados federais Givaldo Vieira e Helder Salomão, ambos do PT.

O sociólogo Felipe Vasconcelos, que participou da manifestação, avalia que é preciso realizar novas eleições diretas para presidente. “Torna-se inevitável pelo seguinte: o mecanismo constitucional previsto que é a eleição indireta não será capaz de estabilizar o país porque o Congresso não tem legitimidade e virou as costas para o povo. Se eles não quiseram entrar nesse redemoinho e daqui a pouco a gente pedir eleições gerais, é melhor que eles nos concedam eleições diretas”, afirmou.

O presidente estadual da União da Juventude Socialista (UJS), Jonas Lube, acredita que com pressão popular, a permanência de Michel Temer no cargo presidente ficará insustentável. “O que vai fazer com que esse governo caia é o povo na rua. Na quarta-feira (17), foi o estopim para nós irmos para a rua para retirar o presidente”, destacou.

O mestrando em Políticas Sociais, Vinícius Tomaz, diz que a pressão nas ruas vai continuar. “Não para por aqui. Há outra manifestação marcada nacionalmente no próximo domingo. Essa luta vai continuar até Temer cair, para depois conseguirmos eleições diretas e também barrarmos as reformas”, destacou.

O ato ocorre após o site do jornal "O Globo" publicar que o dono da JBS gravou uma conversa em que Temer dá aval para compra do silêncio de Cunha Eduardo Cunha (PMDB-RJ), depois que ele foi preso na operação Lava Jato. A publicação foi feita nesta quarta-feira (17).