Manifestantes fazem blitz para conferir cargas de carros pequenos

Manifestação em Viana nesta quarta-feira (30) Crédito: Eduardo Dias

Os caminhoneiros grevistas reunidos em Viana, próximo do trevo da BRs 101 e 262, estão realizando blitz para conferir se carros de passeio estão transportando cargas. As abordagens aconteceram ao longo da manhã desta quarta-feira (30), no 10° dia de paralisação da categoria.

Um trecho da BR 101 próximo da tenda montada pelos caminheiros está sinalizado. Assim que algum carro pequeno com carroceria chega próximo dos cones, o motorista é orientado a parar e o veículo é revistado. Se o carro estiver carregado, os motoristas têm duas opções: voltar e ir embora, ou esperar por até uma hora para poder seguir viagem.

Alguns caminhoneiros explicaram que as abordagens têm a intenção de atrapalhar pessoas que usam carros pequenos para transportar cargas e furar os bloqueios.

Em relação aos caminhões, os únicos liberados para seguir viagem são os que carregam alimentos perecíveis, remédios, oxigênio e carga viva. Todos os outros ficam parados no ponto de concentração dos caminhoneiros.

O caminhoneiro Eduardo Canguçu faz transporte de sucatas, mora na Bahia e está parado em Viana desde o começo dos protestos. Ele afirma que possíveis dificuldades do dia a dia não atrapalham o movimento.

“Para mim é normal (ficar tanto tempo no mesmo lugar). Já fiquei vários dias esperando para carregar e descarregar na porta de empresas. Dormir no caminhão todo dia eu durmo, comer em posto eu como, tomar banho em oficina todo dia eu tomo”, afirmou o caminhoneiro.