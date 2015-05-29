Manifestantes encerram protestos em Vitória

A Guarda Municipal de Vitória informa que tanto a Reta da Penha como a avenida Américo Buaiz estão com trânsito liberado neste momento; não há mais manifestantes nesses locais.
O Dia Nacional de Paralisação e Manifestações, que acontece nesta sexta-feira, é um movimento nacional convocado pelas centrais sindicais CUT, CTB, Intersindical, Conlutas, UGT e NCST e os movimentos populares do campo e da cidade. Eles lutam contra a terceirização, as medidas provisórias que alteram as regras de direitos trabalhistas e o ajuste fiscal.