Assim que chegaram em frente a sede da Petrobras, na Reta da Penha, em Vitória, no início da noite desta sexta-feira (13), os manifestantes do 'Ato Nacional em Defesa da Petrobras e da Democracia no Brasil' tomaram a escadaria da estatal e cantaram o Hino Nacional. Um carro de som foi utilizado para os líderes sindicalistas e partidários fazerem discursos. A Polícia Militar não registrou ocorrências durante o protesto. Os manifestantes chegaram na Petrobras às 18h20 e uma hora depois o protesto terminou.De acordo com os organizadores do evento, quatro mil pessoas participaram do protesto. Já a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) contabilizou 300 manifestantes. O helicóptero da PM sobrevoou a região e militares ficaram espalhados em diversas partes da Reta da Penha, próximo ao prédio da estatal. A segurança teve apoio de homens da Guarda Municipal. O protesto transcorreu sem atos de violência.
- Manifestantes cantam hino nacional em protesto sem violência - CBNGAZ - 2.16s - 13-03-15.mp3
No entanto, em um determinado momento da passeata pela Reta da Penha algumas pessoas que estavam nas calçadas vaiaram os manifestantes que passavam com bandeiras da presidente Dilma Rousseff (PT). Alguns participantes do protesto também devolveram a hostilidade por meio de vaias, mas não foi preciso a intervenção da PM.
Para a presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-ES), Noêmia Simonassi, o protesto transcorreu de forma tranquila. “O Trabalhador mostrou que tem garra, coragem e que não vai admitir a tirada de direitos. O trabalhador defende a democracia e não vai admitir o golpe”, disse.
A presidente da CUT-ES fez menção aos protestos organizados para este domingo que pedem o impeachment de Dilma Rousseff. Após discursos de políticos ligados ao PT e ao PT do B e de dirigentes sindicais o protesto foi encerrado.