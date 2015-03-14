Manifestantes cantam hino nacional em protesto sem violência

Assim que chegaram em frente a sede da Petrobras, na Reta da Penha, em Vitória, no início da noite desta sexta-feira (13), os manifestantes do 'Ato Nacional em Defesa da Petrobras e da Democracia no Brasil' tomaram a escadaria da estatal e cantaram o Hino Nacional. Um carro de som foi utilizado para os líderes sindicalistas e partidários fazerem discursos. A Polícia Militar não registrou ocorrências durante o protesto. Os manifestantes chegaram na Petrobras às 18h20 e uma hora depois o protesto terminou.De acordo com os organizadores do evento, quatro mil pessoas participaram do protesto. Já a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) contabilizou 300 manifestantes. O helicóptero da PM sobrevoou a região e militares ficaram espalhados em diversas partes da Reta da Penha, próximo ao prédio da estatal. A segurança teve apoio de homens da Guarda Municipal. O protesto transcorreu sem atos de violência.