Manifestantes antigoverno fazem movimento de apoio a ocupantes na Sedu

Cerca de 100 manifestantes, de acordo com a Polícia Militar, realizaram um protesto em apoio aos estudantes que ocupam a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) na manhã desta sexta-feira (25). Os integrantes do movimento não fizeram uma estimativa. O protesto se concentrou em frente ao prédio da secretaria. A tropa de choque do Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionada, mas não precisou agir.

Os manifestantes protestam contra a PEC que pretende limitar os gastos públicos, a reforma do ensino médio e pedem eleições diretas para diretores escolares e uma universidade estadual. A Avenida César Hilal foi fechada por alguns instantes nos dois sentidos. O protesto acabou ao meio-dia.

Your browser does not support the audio element. Manifestantes anti-governo fazem movimento de apoio a ocupantes na Sedu

Segundo o coordenador geral do Sindicato dos Servidores da Ufes (Sintufes), Wellington Pereira, um dos organizadores do ato, o protesto visou pedir melhores condições para os estudantes que estão na Sedu. “Os estudantes estão enfrentando um setor com grandes, com ferro de ponta. Isso pode causar um crime aqui dentro”, destacou.

Contra o BME

No trio elétrico onde os manifestantes discursaram, houve protestos contra a tropa de choque do BME. Cinco viaturas e um ônibus com soldados ficaram estacionados atrás da Sedu. O medo era de que houvesse um pedido de reintegração de posse do portão principal e da fachada do prédio, ocupados por estudantes.