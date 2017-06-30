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Protestos

Manifestações chegam na Assembleia Legislativa e polícia faz cerco

Mobilização é nacional e organizada por sindicatos de trabalhadores

Publicado em 30 de Junho de 2017 às 10:53

Publicado em 

30 jun 2017 às 10:53
PM faz cordão de isolamento na Assembleia Legislativa Crédito: Kleber Amorim | A Gazeta
Por volta das 10 horas, a Polícia Militar fez um cerco na entrada da Assembleia Legislativa, em Vitória. O local virou o ponto de encontro das manifestações realizadas nesta sexta-feira (30). Um ato público foi programado para acontecer em frente ao Legislativo. O trânsito ficou prejudicado na região - o sentido Centro teve de ser interrompido. Os protestos são contra o pacote de reformas propostos pelo governo federal, entre eles a Reforma Trabalhista. A mobilização é nacional e organizada por sindicatos de trabalhadores.
Flash 1 - Kaique Dias - 30-06-17
No início da manhã desta sexta, um grupo de manifestantes que fazia um ato em frente à Rodoviária de Vitória, na Ilha do Príncipe foi dispersado com bombas lançadas pela tropa de choque da PM. A concentração começou por volta das 5h30 sem bloquear o trânsito. Por volta das 6h26, o grupo passou a ocupar a faixa de pedestres enquanto o sinal fechava. No entanto, alguns manifestantes resistiram a liberar o trânsito e a tropa de choque da Polícia Militar lançou bombas de efeito moral para liberar a via.
Manifestantes em cima da Ponte da Passagem Crédito: Caique Verli
O grupo foi acompanhado pelos policiais ao longo da Avenida Elias Miguel. Os manifestantes seguiram em caminhada pela via na altura da entrada de caminhões do Porto de Vitória. Os veículos seguiram logo atrás à medida em que a tropa de choque avançava. Em Carapina, na Serra, manifestantes saíram em passeata com destino à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). 
Flash 2 - Caique Verli - 30-06-17

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