Manifestações chegam na Assembleia Legislativa e polícia faz cerco

PM faz cordão de isolamento na Assembleia Legislativa Crédito: Kleber Amorim | A Gazeta

Por volta das 10 horas, a Polícia Militar fez um cerco na entrada da Assembleia Legislativa, em Vitória. O local virou o ponto de encontro das manifestações realizadas nesta sexta-feira (30). Um ato público foi programado para acontecer em frente ao Legislativo. O trânsito ficou prejudicado na região - o sentido Centro teve de ser interrompido. Os protestos são contra o pacote de reformas propostos pelo governo federal, entre eles a Reforma Trabalhista. A mobilização é nacional e organizada por sindicatos de trabalhadores.

Your browser does not support the audio element. Flash 1 - Kaique Dias - 30-06-17

No início da manhã desta sexta, um grupo de manifestantes que fazia um ato em frente à Rodoviária de Vitória, na Ilha do Príncipe foi dispersado com bombas lançadas pela tropa de choque da PM. A concentração começou por volta das 5h30 sem bloquear o trânsito. Por volta das 6h26, o grupo passou a ocupar a faixa de pedestres enquanto o sinal fechava. No entanto, alguns manifestantes resistiram a liberar o trânsito e a tropa de choque da Polícia Militar lançou bombas de efeito moral para liberar a via.

Manifestantes em cima da Ponte da Passagem Crédito: Caique Verli

O grupo foi acompanhado pelos policiais ao longo da Avenida Elias Miguel. Os manifestantes seguiram em caminhada pela via na altura da entrada de caminhões do Porto de Vitória. Os veículos seguiram logo atrás à medida em que a tropa de choque avançava. Em Carapina, na Serra, manifestantes saíram em passeata com destino à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).