Manifestação transforma reitoria da Ufes em 'circo'

O prédio da Reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi transformada em um circo, com direito a pula-pula, piscina de bolinhas, pintura de rosto, lanches e diversas atrações para os filhos dos trabalhadores da Ufes. A ação faz parte de um ato nacional de ocupação das reitorias de todas as universidades federais do país onde os servidores estão em greve. O local ficará ocupado até esta sexta-feira (3).A greve dos servidores técnico-administrativos da universidade completou 34 dias nesta quinta-feira (2). Os trabalhadores querem 27% de reajuste salarial, mas o governo federal até o momento só ofereceu 21%, dividido em quatro anos. A proposta foi rejeitada pelos servidores. De acordo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Ufes (Sintufes) e do comando local de greve, Wellington Pereira, o valor oferecido pela União é uma “palhaçada”, por isso, eles resolveram levar a “palhaçada” para dentro da reitoria.“O governo está oferecendo uma palhaçada para nós. Trouxemos o circo para mostrar para o governo que isso é uma palhaçada. A administração universitária também é uma palhaçada para os trabalhadores que sofrem assédio moral, que são explorados pela administração e isso não é reconhecido”, destacou.
O diretor do Sintufes destacou que se a categoria aceitar a proposta do governo, em 2019 os salários estariam defasados em mais de 50%. “Quando o governo oferece 21% dividido em quatro anos, ao final iríamos receber 19% e teríamos uma defasagem salarial de 57%.
A auxiliar de enfermagem do Hospital das Clínicas, Tânia Célia, levou o neto Pedro Henrique, dois anos, para aproveitar o dia de recreação no prédio da Reitoria. Ela diz que esse protesto serviu para mostrar que os servidores estão insatisfeitos com o descaso do governo federal e para alegrar o dia do neto dela. “ Ele está adorando o circo, o pula-pula. Já participou da corrida e da gincana. Ele está amando tudo”, afirmou.
Cerca de 70% dos servidores aderiram à greve no Espírito Santo. Na próxima terça-feira (7) o comando nacional da paralisação se reúne com o governo federal para ouvir uma nova proposta.