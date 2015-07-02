Manifestação transforma reitoria da Ufes em 'circo'

O prédio da Reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi transformada em um circo, com direito a pula-pula, piscina de bolinhas, pintura de rosto, lanches e diversas atrações para os filhos dos trabalhadores da Ufes. A ação faz parte de um ato nacional de ocupação das reitorias de todas as universidades federais do país onde os servidores estão em greve. O local ficará ocupado até esta sexta-feira (3).A greve dos servidores técnico-administrativos da universidade completou 34 dias nesta quinta-feira (2). Os trabalhadores querem 27% de reajuste salarial, mas o governo federal até o momento só ofereceu 21%, dividido em quatro anos. A proposta foi rejeitada pelos servidores. De acordo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Ufes (Sintufes) e do comando local de greve, Wellington Pereira, o valor oferecido pela União é uma “palhaçada”, por isso, eles resolveram levar a “palhaçada” para dentro da reitoria.“O governo está oferecendo uma palhaçada para nós. Trouxemos o circo para mostrar para o governo que isso é uma palhaçada. A administração universitária também é uma palhaçada para os trabalhadores que sofrem assédio moral, que são explorados pela administração e isso não é reconhecido”, destacou.