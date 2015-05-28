Manifestação promete deixar trânsito caótico em Vitória

Os professores da rede pública, os servidores da Ufes e os portuários já teriam declarado que irão aderir à paralisação. O Sindicato dos Comerciários e o dos Metalúrgicos também estão convocando servidores para atuar na movimentação. Já a diretoria do Sindicato dos Rodoviários descartou qualquer paralisação por parte dos trabalhadores do transporte público.Assembleia Já ficou definido que a maior parte dos atos ou passeatas serão feitos pela manhã. Haverá inclusive um protesto que irá fechar os dois sentidos da avenida em frente à Assembleia Legislativa, para representar o descontentamento com o Poder Legislativo. O ato foi pensado pois o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), participaria de um evento sobre a reforma política na Assembleia Legislativa. A vinda dele foi cancelada, mas o ato continua nos planos.Francisco Calmon declarou que serão distribuídos panfletos para a população para explicar os motivos da greve geral, e os organizadores esperam que com isso, haja mais apoio por parte da população.“Nós vamos buscar uma manifestação com paralisação em busca de manter os direitos dos trabalhadores do campo e da cidade, dialogando com a sociedade para ela entender que esse pacote, tanto o que sai do Congresso, como o que sai do Levy, são perniciosos aos direitos da maioria da população brasileira”, disse à Rádio CBN Vitória.O movimento faz parte de uma manifestação nacional e luta contra a ampliação da terceirização para todas as áreas das empresas e as mudanças nas medidas provisórias que alteram as regras de benefícios trabalhistas, como o seguro-desemprego, auxílio-doença e pensão por morte.Entenda as reivindicaçõesO movimento nacional é convocado pelas centrais sindicais CUT, CTB, Intersindical, Conlutas, UGT e NCST e os movimentos populares do campo e da cidade. As organizações lutam contra o Projeto de Lei 4330, que está tramitando no Senado, e contra as Medidas Provisórias (MPs) 664 e 665.A MP 665 aumenta o tempo de trabalho para que os/as trabalhadores/as possam solicitar, pela primeira vez, o seguro-desemprego, enquanto a MP 664 muda as regras para a concessão do auxílio-doença e pensão por morte. O Projeto de Lei 4330, que já foi alvo de vários protestos e manifestações, trata da ampliação da terceirização para todas as áreas das empresas.