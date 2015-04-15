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PROTESTOS NA GRANDE VITÓRIA

Manifestação no acesso à Terceira Ponte provoca nó no trânsito

Fluxo de veículos chegou a ser interrompido nos dois sentidos da via

Publicado em 15 de Abril de 2015 às 17:38

Publicado em 

15 abr 2015 às 17:38
O protesto desta quarta-feira (15) contra a terceirização nas empresas provocou muito transtorno para os motoristas que saíram de Vila Velha pela Terceira Ponte. Os manifestantes bloquearam os acessos à ponte por volta das 5h30 desta quarta. Sindicalistas colocaram fogo em pneus para impedir a passagem de carros no sentido Capital. Uma hora após o início da interdição, os dois sentidos ficaram interrompidos. Com o acúmulo de veículos, o trânsito permaneceu complicado durante toda a manhã.Homens da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal de Trânsito acompanharam a manifestação para tentar dar fluidez ao tráfego de veículos e garantir a segurança de manifestantes e motoristas. Após dispersão por parte da polícia, os manifestantes deixaram apenas uma faixa disponível para o trânsito.
Manifestação no acesso à Terceira Ponte provoca nó no trânsito
Por volta das 11 horas, eles atravessaram a Terceira Ponte escoltados por duas motos do Batalhão de Trânsito da PM e sete viaturas da Rotam. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário Estadual de Segurança Pública, André Garcia informou que foi necessária uma longa negociação para que os sindicalistas não atravessassem a ponte à pé.
"Estamos desde o início da madrugada negociando com os manifestantes. Conseguimos que eles se convencessem a atravessar a ponte de ônibus. Disponibilizamos quatro veículos. E estamos fazendo as manobras para fazer a escolta para que eles possam chegar no seu destino", relatou.
Após a travessia, os manifestantes se posicionaram na Reta da Penha, próximo à Praça do Cauê, em Vitória, e aguardaram a chegada de integrantes do movimento, que saíram do Centro da Capital. Todos seguiram à sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), onde o protesto foi encerrado com um ato público no início da tarde.

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