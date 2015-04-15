O protesto desta quarta-feira (15) contra a terceirização nas empresas provocou muito transtorno para os motoristas que saíram de Vila Velha pela Terceira Ponte. Os manifestantes bloquearam os acessos à ponte por volta das 5h30 desta quarta. Sindicalistas colocaram fogo em pneus para impedir a passagem de carros no sentido Capital. Uma hora após o início da interdição, os dois sentidos ficaram interrompidos. Com o acúmulo de veículos, o trânsito permaneceu complicado durante toda a manhã.Homens da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal de Trânsito acompanharam a manifestação para tentar dar fluidez ao tráfego de veículos e garantir a segurança de manifestantes e motoristas. Após dispersão por parte da polícia, os manifestantes deixaram apenas uma faixa disponível para o trânsito.

Your browser does not support the audio element. Manifestação no acesso à Terceira Ponte provoca nó no trânsito

Por volta das 11 horas, eles atravessaram a Terceira Ponte escoltados por duas motos do Batalhão de Trânsito da PM e sete viaturas da Rotam. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário Estadual de Segurança Pública, André Garcia informou que foi necessária uma longa negociação para que os sindicalistas não atravessassem a ponte à pé.

"Estamos desde o início da madrugada negociando com os manifestantes. Conseguimos que eles se convencessem a atravessar a ponte de ônibus. Disponibilizamos quatro veículos. E estamos fazendo as manobras para fazer a escolta para que eles possam chegar no seu destino", relatou.