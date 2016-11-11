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Manifestação em Vitória contra PEC 55 reúne movimentos sociais e sindicatos

O ato aconteceu simultaneamente em outras cidades do Brasil

Publicado em 11 de Novembro de 2016 às 18:16

Publicado em 

11 nov 2016 às 18:16
Entidades de trabalhadores, movimentos sociais e movimento estudantil fizeram uma manifestação em Vitória, na tarde desta sexta-feira (11), contra medidas pretendidas pelo governo Michel Temer, como as reformas da Previdência Social e do Ensino Médio, e a PEC que tramita no Senado e reajusta gastos públicos de acordo com a inflação do ano anterior. O ato aconteceu simultaneamente em outras cidades do Brasil.
Membros de movimentos sociais e de entidades sindicais se reuniram ao lado da sede do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no bairro Ilha de Monte Belo, por volta de 12h. De lá, o protesto seguiu em direção à pracinha de Jucutuquara, onde recebeu a adesão do movimento estudantil. A partir disso, a manifestação foi em direção ao Palácio Anchieta, onde foi encerrada às 16h30.
O trânsito ficou parcialmente interditado na Avenida Beira Mar, no início do protesto, no sentido Centro. Quando a manifestação chegou à Avenida Vitória, o fluxo de veículos foi totalmente interrompido e ficou assim também na Jerônimo Monteiro, até que os participantes da marcha chegassem ao Palácio Anchieta.
O presidente da União dos Estudantes Secundaristas do Espírito Santo (Ueses), Luiz Felipe Costa, explicou os motivos do protesto. “Hoje é um grande ato que acontece em todo o país para denunciar retrocessos que estão por vir e já acontecem com o governo Temer”, afirmou.
Segundo o vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores no Espírito Santo (CUT-ES), Max Célio de Carvalho, o ato desta sexta-feira é uma prévia para uma greve geral no país. “É, sim, um ensaio para a gente puxar a greve geral com uma participação mais ampla de todos os trabalhadores e trabalhadoras”, disse.
De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), havia cerca de mil manifestantes no protesto. A organização do ato fala em aproximadamente 10 mil pessoas.

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