Manifestação em Vitória contra PEC 55 reúne movimentos sociais e sindicatos

Entidades de trabalhadores, movimentos sociais e movimento estudantil fizeram uma manifestação em Vitória, na tarde desta sexta-feira (11), contra medidas pretendidas pelo governo Michel Temer, como as reformas da Previdência Social e do Ensino Médio, e a PEC que tramita no Senado e reajusta gastos públicos de acordo com a inflação do ano anterior. O ato aconteceu simultaneamente em outras cidades do Brasil.

Membros de movimentos sociais e de entidades sindicais se reuniram ao lado da sede do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no bairro Ilha de Monte Belo, por volta de 12h. De lá, o protesto seguiu em direção à pracinha de Jucutuquara, onde recebeu a adesão do movimento estudantil. A partir disso, a manifestação foi em direção ao Palácio Anchieta, onde foi encerrada às 16h30.

O trânsito ficou parcialmente interditado na Avenida Beira Mar, no início do protesto, no sentido Centro. Quando a manifestação chegou à Avenida Vitória, o fluxo de veículos foi totalmente interrompido e ficou assim também na Jerônimo Monteiro, até que os participantes da marcha chegassem ao Palácio Anchieta.

O presidente da União dos Estudantes Secundaristas do Espírito Santo (Ueses), Luiz Felipe Costa, explicou os motivos do protesto. “Hoje é um grande ato que acontece em todo o país para denunciar retrocessos que estão por vir e já acontecem com o governo Temer”, afirmou.

Segundo o vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores no Espírito Santo (CUT-ES), Max Célio de Carvalho, o ato desta sexta-feira é uma prévia para uma greve geral no país. “É, sim, um ensaio para a gente puxar a greve geral com uma participação mais ampla de todos os trabalhadores e trabalhadoras”, disse.