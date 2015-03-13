Manifestação em defesa da Petrobras toma as ruas de Vitória nesta sexta-feira

Esta sexta-feira (13) será marcada por protestos em escala nacional, que terão desdobramentos em Vitória. Centrais trabalhistas, como a CUT, a CGT e a Força Sindical, se mobilizam para sair em passeata, no início da noite, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) até a sede da Petrobras, na Reta da Penha, para realizar o Dia Nacional de Luta em defesa da Classe Trabalhadora, da Democracia, da Petrobras, e da Reforma Política. Outros manifestantes vão partir de diversos pontos do Estado em caravana para Vitória no início da tarde.A concentração será na Ufes, às 16 horas, e o grupo deve iniciar a caminhada por volta de 18 horas com destino a Petrobras. Eles ainda não definiram se vão ocupar toda a avenida. No local, a ideia é chamar a atenção da população para as principais pautas do movimento, segundo a diretora de comunicação da CUT-ES, Martha Cavalcanti.
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“A gente tem panfletos e falas dos dirigentes, dos líderes de movimentos sociais e sindicais, das centrais, a gente vai ter um carro de som lá e vamos dar o nosso recado”, disse à Rádio CBN Vitória.
Martha Cavalcanti promete que a manifestação será pacífica. Não está definido o tempo de duração do protesto. Além das Centrais Trabalhistas, também irão participar o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, sindicatos filiados à CUT, movimentos sociais, movimentos estudantis, como o DCE da Ufes, entre outras entidades.
O PC do B está apoiando o movimento formalmente, ao contrário do PT. Segundo o dirigente estadual da sigla, Genivaldo Lievore, os petistas estão liberados para participar. Os deputados federais Helder Salomão (PT) e Givaldo Vieira (PT), além do deputado estadual Nunes (PT) já declararam que vão comparecer ao ato.
Antes do protesto, por volta de 15 horas, os manifestantes que estão mobilizados para o protesto deste domingo (15) com foco no impeachment de Dilma também estarão na Petrobras, fazendo a divulgação do ato que estão organizando.