Um grupo de professores da rede municipal de Vila Velha fez um protesto na subida da Terceira Ponte, no início da manhã desta terça-feira (23). Por 1 hora e 30 minutos, o trânsito sofreu interdições momentâneas e o trânsito ficou bastante congestionado nos acessos. Os docentes pedem um reajuste salarial de 13,99% e tíquete-alimentação. As aulas na rede municipal começaram apenas às 9h nesta terça, devido ao protesto.O grupo se concentrou em frente ao posto da Rodosol, na subida da ponte, no sentido Vitória. Por várias vezes, eles ocupavam as duas faixas da via e depois liberavam.

Your browser does not support the audio element. Manifestação deixa trânsito lento por uma hora e meia na ponte

Com um carro de som, faixas e cartazes, eles buscaram informar à população sobre uma possível greve, que pode ser deflagrada em uma assembleia a ser realizada no dia 1º de julho, como explica o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública (Sindiupes), João Paulo Cardozo.

“Nós estamos em estado de greve. A greve se aproxima. Nós somos do diálogo, queremos um acordo, mas o prefeito precisa encaminhar a proposta de reajuste até o dia 1º julho, data da próxima assembleia“, disse.

Com o protesto, o trânsito ficou bastante congestionado não só nas vias de acesso à Terceira Ponte, mas em outras avenidas da Praia da Costa, como a Hugo Musso, Champagnat, Gil Veloso e São Paulo. Por volta de 8h20, o trânsito foi liberado e voltou a fluir normalmente na região.