Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

VILA VELHA

Manifestação deixa trânsito lento por uma hora e meia na ponte

Professores da rede municipal fizeram protesto na subida da Terceira Ponte, na Praia da Costa

Publicado em 23 de Junho de 2015 às 15:03

Publicado em 

23 jun 2015 às 15:03
Um grupo de professores da rede municipal de Vila Velha fez um protesto na subida da Terceira Ponte, no início da manhã desta terça-feira (23). Por 1 hora e 30 minutos, o trânsito sofreu interdições momentâneas e o trânsito ficou bastante congestionado nos acessos. Os docentes pedem um reajuste salarial de 13,99% e tíquete-alimentação. As aulas na rede municipal começaram apenas às 9h nesta terça, devido ao protesto.O grupo se concentrou em frente ao posto da Rodosol, na subida da ponte, no sentido Vitória. Por várias vezes, eles ocupavam as duas faixas da via e depois liberavam.
Manifestação deixa trânsito lento por uma hora e meia na ponte
Com um carro de som, faixas e cartazes, eles buscaram informar à população sobre uma possível greve, que pode ser deflagrada em uma assembleia a ser realizada no dia 1º de julho, como explica o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública (Sindiupes), João Paulo Cardozo.
“Nós estamos em estado de greve. A greve se aproxima. Nós somos do diálogo, queremos um acordo, mas o prefeito precisa encaminhar a proposta de reajuste até o dia 1º julho, data da próxima assembleia“, disse.
Com o protesto, o trânsito ficou bastante congestionado não só nas vias de acesso à Terceira Ponte, mas em outras avenidas da Praia da Costa, como a Hugo Musso, Champagnat, Gil Veloso e São Paulo. Por volta de 8h20, o trânsito foi liberado e voltou a fluir normalmente na região.
A Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha informou que está em constante diálogo com o sindicato e já está na fase de conclusão dos estudos para apresentar proposta à categoria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados