Um tumulto marcou a manhã desta terça-feira (7) entres passageiros da empresa aérea Azul que tentavam embarcar no Aeroporto de Vitória. A confusão foi provocada por um voo da companhia que saiu de São Luiz, no Maranhão, com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas teve que pousar em Vitória. O desvio de rota ocorreu depois de o Aeroporto de Confins, na capital mineira, ser fechado por causa do mau tempo.Inconformados pela da demora da companhia em realocá-los em outros voos, passageiros cercaram o balcão da Azul no terminal aéreo capixaba. O avião saiu do Maranhão por volta de 2h30 desta segunda e deveria chegar ao seu destino, em Belo Horizonte às 5h20.

Your browser does not support the audio element. Manhã tumultuada para passageiros da Azul em Vitória

Carmelita Torres Lacerda Silva, de 60 anos, saiu de Teresina, no Piauí em um voo de 00h10. A aeronave fez a conexão em São Luiz. Ela seguia com a filha para um congresso de escolas técnicas na capital mineira. O evento foi marcado para as 6h e com encerramento previsto para as 10h.

"Estou aqui com a proposta de chegar em Belo Horizonte às 18h. Não vai ter mais congresso, não vou ter mais o que fazer lá. Eu ainda teria que sair de lá para Brasília, já comprei as passagens. Como vou fazer agora? Vou perder a passagem", contou revoltada em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Prejuízo

Com o problema, a professora contabiliza um prejuízo em torno de R$ 3 mil apenas com as passagens. Ela alega que teve gastos com o congresso. "Só de passagem foram R$ 1,6 mil. A noite de sono e o dia todinho sem fazer nada. A gente trabalha, produz de acordo com o trabalha, estou com o dia todo perdido. Fora o congresso que era de grande valia para gente", desabafou.

Outra passageira que tenta concluir a viagem é a enfermeira Aurideia Moreira, de 47 anos, que mora em Belo Horizonte. Ela viajou a passeio para o Maranhão.

"Chegamos aqui a bagagem sumiu. Mais um transtorno que tivemos. Nos locomovemos para a fila para conseguir o próximo voo e não tivemos nenhum tipo de informação. Agora estão tentando conseguir um voo, com conexão no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Sendo que eles não deram um voucher de alimentação ou acomodação decente para os passageiros. Estamos jogados as traças", explicou.

O guichê da empresa no Aeroporto de Vitória ficou lotado durante toda a manhã. Muitas pessoas relataram a reportagem enfrentar problemas para fazer o check-in de embarque, o que gerou atraso nos voos da empresa.